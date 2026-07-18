Acasă » Știri » Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată

Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată

De: Elisa Tîrgovățu 18/07/2026 | 17:25
Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată
Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În ultima perioadă, Oana Lis și-a dedicat cea mai mare parte a timpului îngrijirii soțului său, Viorel Lis, care se confruntă cu probleme de sănătate. Cu toate acestea, din când în când, își face timp și pentru apariții la diverse evenimente mondene, decizie care a stârnit comentarii și critici din partea unor oameni.

Vedeta respinge însă acuzațiile că și-ar neglija partenerul de viață. Din contră, ea susține că Viorel este cel care o încurajează să iasă din casă și să participe la evenimente. Fostul edil este de părere că este important ca soția sa să aibă grijă și de starea sa de bine.

Ajuns la vârsta de 83 de ani, Viorel Lis are de mai mult timp probleme serioase de sănătate. Starea sa îl obligă să rămână imobilizat la pat și să beneficieze de îngrijire permanentă. În tot acest timp, Oana Lis i-a fost principalul sprijin, ocupându-se zi de zi de nevoile și recuperarea lui.

La începutul poveștii lor de dragoste, relația celor doi a fost privită cu scepticism. Oana a fost adesea ținta unor acuzații potrivit cărora ar fi fost interesată de averea fostului primar. Anii care au urmat au schimbat însă această percepție. Rămânând alături de Viorel Lis în perioadele dificile, marcate de probleme medicale și numeroase încercări, vedeta a arătat că legătura dintre ei a rezistat dincolo de astfel de speculații.

Sursa foto: Social media

Soția fostului edil face eforturi pentru a-și îngriji partenerul

Oana Lis a vorbit deschis despre efortul pe care îl presupune îngrijirea soțului său. Ea a recunoscut că această perioadă vine cu numeroase provocări. Vedeta spune că fiecare zi aduce noi responsabilități și că situația este mai complexă decât ar putea părea din exterior. De asemenea, a mărturisit că există momente în care are nevoie de sprijin pentru a putea face față tuturor lucrurilor pe care le implică îngrijirea lui Viorel Lis.

„E un bebeluș mai mare. Crede-mă, aș fi putut să cresc șapte copii, pentru că este mult mai greu… E o problemă nerezolvată în România, pentru că este mult mai greu decât șapte copii, nu unul. Un copil îl iei și îl pui unde este, dar un bărbat în forță, cum e Viorel, mi-e foarte greu să-l spăl, să fac chestiile uzuale…”, a declarat Oana Lis pentru Spynews.ro.

Blondina a vorbit și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a transforma locuința într-un spațiu mai potrivit pentru nevoile soțului său. Vedeta a explicat că a fost nevoită să găsească soluții pentru ca Viorel Lis să poată beneficia de îngrijire și sprijin permanent, adaptând mediul de acasă la situația sa actuală.

„Eu, în primul rând, mă descurc singură. Am cumpărat așa, anumite bare, chestii cu care mă ajut, eventual și plătesc o femeie care mă ajută, pentru că la spălat este foarte greu. Poate cădea, se poate dezechilibra și e foarte periculos”, a mai zis ea.

Ce spune soția lui Viorel Lis despre criticile din mediul online

Oana Lis a reacționat la comentariile celor care o critică pentru faptul că încă participă la evenimente publice. Vedeta a explicat că aceste apariții nu reprezintă o lipsă de implicare față de soțul său, ci fac parte din dorința lui Viorel Lis de a o vedea activă și preocupată de propria imagine.

Potrivit Oanei, partenerul său o susține să își păstreze încrederea în sine și să nu renunțe complet la viața socială. Pe de altă parte, cea mai mare parte a timpului este dedicată îngrijirii lui.

„Să știți că el mă susține în continuare. El mă roagă să slăbesc, să arăt mai bine, să am grijă de mine, să ies, mă încurajează. Atunci când iubești pe celălalt, vrei să-i fie bine. Multă lume mă condamnă: ‘Vai, dar cum îl ștergi la fund pe domnul Lis cu unghiile alea sau te dai cu ruj… Eu, în primul rând, îi fac lui Viorel un bine. Dacă mă vede că sunt nearanjată, depresivă, supărată, îl afectează și pe el. Și îmi dă și mie un boost de energie”, a mai adăugat vedeta.

CITEȘTE ȘI: Oana Lis, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Viorel după mesajul îngrijorător din spital: “Fac tot ce se poate pentru el”

Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Știri
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
Știri
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar...
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc unui cartier de 50 de milioane de euro
Click.ro
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
go4it.ro
Misterul structurii uriașe descoperită în Calea Lactee, rezolvat după 40 de ani
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept constituţional”
Gandul.ro
Scandal la Oradea. Comunitatea LGBTQ+ acuză autorităţile că vor să le interzică iar „un drept...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Preț incredibil pentru o locuință în Dolomiți. Are 72 mp, terasă, șemineu și garaj
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
Avertisment dur pentru Putin: NATO este gata să provoace „daune uriașe” Rusiei
Cine este femeia care i-a frânt inima lui Cosmin Natanticu, înainte de relația cu Eliza: „Am ...
Cine este femeia care i-a frânt inima lui Cosmin Natanticu, înainte de relația cu Eliza: „Am suferit mult. Plângeam și mama mă mângâia pe cap”
Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români
Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români
Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul ...
Mihaela Rădulescu încearcă să-și refacă viața după moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu fericită”
În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral
În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral
Vezi toate știrile