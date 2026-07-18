Oana Lis, criticată pentru aparițiile publice. Ce îi spune Viorel când o vede nearanjată

În ultima perioadă, Oana Lis și-a dedicat cea mai mare parte a timpului îngrijirii soțului său, Viorel Lis, care se confruntă cu probleme de sănătate. Cu toate acestea, din când în când, își face timp și pentru apariții la diverse evenimente mondene, decizie care a stârnit comentarii și critici din partea unor oameni.

Vedeta respinge însă acuzațiile că și-ar neglija partenerul de viață. Din contră, ea susține că Viorel este cel care o încurajează să iasă din casă și să participe la evenimente. Fostul edil este de părere că este important ca soția sa să aibă grijă și de starea sa de bine.

Ajuns la vârsta de 83 de ani, Viorel Lis are de mai mult timp probleme serioase de sănătate. Starea sa îl obligă să rămână imobilizat la pat și să beneficieze de îngrijire permanentă. În tot acest timp, Oana Lis i-a fost principalul sprijin, ocupându-se zi de zi de nevoile și recuperarea lui.

La începutul poveștii lor de dragoste, relația celor doi a fost privită cu scepticism. Oana a fost adesea ținta unor acuzații potrivit cărora ar fi fost interesată de averea fostului primar. Anii care au urmat au schimbat însă această percepție. Rămânând alături de Viorel Lis în perioadele dificile, marcate de probleme medicale și numeroase încercări, vedeta a arătat că legătura dintre ei a rezistat dincolo de astfel de speculații.

Soția fostului edil face eforturi pentru a-și îngriji partenerul

Oana Lis a vorbit deschis despre efortul pe care îl presupune îngrijirea soțului său. Ea a recunoscut că această perioadă vine cu numeroase provocări. Vedeta spune că fiecare zi aduce noi responsabilități și că situația este mai complexă decât ar putea părea din exterior. De asemenea, a mărturisit că există momente în care are nevoie de sprijin pentru a putea face față tuturor lucrurilor pe care le implică îngrijirea lui Viorel Lis.

„E un bebeluș mai mare. Crede-mă, aș fi putut să cresc șapte copii, pentru că este mult mai greu… E o problemă nerezolvată în România, pentru că este mult mai greu decât șapte copii, nu unul. Un copil îl iei și îl pui unde este, dar un bărbat în forță, cum e Viorel, mi-e foarte greu să-l spăl, să fac chestiile uzuale…”, a declarat Oana Lis pentru Spynews.ro.

Blondina a vorbit și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a transforma locuința într-un spațiu mai potrivit pentru nevoile soțului său. Vedeta a explicat că a fost nevoită să găsească soluții pentru ca Viorel Lis să poată beneficia de îngrijire și sprijin permanent, adaptând mediul de acasă la situația sa actuală.

„Eu, în primul rând, mă descurc singură. Am cumpărat așa, anumite bare, chestii cu care mă ajut, eventual și plătesc o femeie care mă ajută, pentru că la spălat este foarte greu. Poate cădea, se poate dezechilibra și e foarte periculos”, a mai zis ea.

Ce spune soția lui Viorel Lis despre criticile din mediul online

Oana Lis a reacționat la comentariile celor care o critică pentru faptul că încă participă la evenimente publice. Vedeta a explicat că aceste apariții nu reprezintă o lipsă de implicare față de soțul său, ci fac parte din dorința lui Viorel Lis de a o vedea activă și preocupată de propria imagine.

Potrivit Oanei, partenerul său o susține să își păstreze încrederea în sine și să nu renunțe complet la viața socială. Pe de altă parte, cea mai mare parte a timpului este dedicată îngrijirii lui.

„Să știți că el mă susține în continuare. El mă roagă să slăbesc, să arăt mai bine, să am grijă de mine, să ies, mă încurajează. Atunci când iubești pe celălalt, vrei să-i fie bine. Multă lume mă condamnă: ‘Vai, dar cum îl ștergi la fund pe domnul Lis cu unghiile alea sau te dai cu ruj… Eu, în primul rând, îi fac lui Viorel un bine. Dacă mă vede că sunt nearanjată, depresivă, supărată, îl afectează și pe el. Și îmi dă și mie un boost de energie”, a mai adăugat vedeta.

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