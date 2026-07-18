Când poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii. Tabelul complet pentru români

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă este necesară îndeplinirea anumitor condiții privind perioada de activitate și stagiul de cotizare. Momentul pensionării diferă în funcție de anul nașterii, iar în anumite situații există posibilitatea retragerii mai devreme din activitate, dacă sunt respectate criteriile prevăzute de lege.

Unele persoane se pot pensiona pentru limită de vârstă înainte de împlinirea termenului obișnuit, în anumite condiții stabilite de legislație. Reducerea vârstei standard de pensionare se aplică doar în situațiile prevăzute de lege, iar specialiștii în domeniu explică ce criterii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această facilitate.

Prevederile articolului 56 din legea pensiilor oferă posibilitatea pensionării cu cel mult 5 ani înainte de atingerea vârstei standard, însă această facilitate este condiționată de îndeplinirea unor cerințe specifice privind stagiul de cotizare și perioada lucrată.

Vârsta de pensionare în funcție de anul nașterii și calculul vechimii

Persoanele care vor să afle momentul în care se pot pensiona pot verifica acest lucru în funcție de anul nașterii și de îndeplinirea stagiului complet de cotizare. Pentru cei care au realizat perioada necesară de contribuție, tabelul de mai sus indică data la care pot ieși la pensie, în funcție de anul în care s-au născut, conform Newsweek.ro

Potrivit prevederilor legale, pensionarea înainte de vârsta standard nu se poate face doar la cerere, ci presupune îndeplinirea unor criterii clare privind perioada de contribuție. Persoana care solicită reducerea vârstei de pensionare trebuie să aibă realizat stagiul complet de cotizare, la care se adaugă cel puțin încă 5 ani de vechime.

Vârsta standard de pensionare

În cazul bărbaților, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar retragerea mai devreme poate fi posibilă de la 60 de ani, dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de lege. Pentru femei, limita de vârstă se stabilește în funcție de luna și anul nașterii, conform anexei 5 din legislația pensiilor, iar reducerea acordată poate ajunge până la maximum 5 ani.

Specialista în pensii Nina Stroe subliniază că elementul esențial pentru această facilitate este vechimea acumulată. Sunt necesare două condiții principale: realizarea stagiului complet contributiv și existența unei perioade suplimentare de cel puțin 5 ani peste acest stagiu.

Stagiul complet contributiv este stabilit la 35 de ani în cazul bărbaților. În timp ce pentru femei durata acestuia diferă în funcție de data nașterii.

Perioada suplimentară de 5 ani necesară pentru reducerea vârstei de pensionare poate fi formată din mai multe categorii de vechime. Aceasta poate include atât ani munciți efectiv peste stagiul complet, cât și anumite perioade asimilate prevăzute de lege, precum serviciul militar, studiile universitare la zi sau unele concedii medicale aferente intervalului 2001–2006.

În calcul pot fi incluse și anumite perioade necontributive recunoscute de legislație, printre care se numără perioadele de șomaj, în special cele anterioare anului 2001, șomajul tehnic sau alte intervale acceptate legal, inclusiv unele perioade desfășurate în condiții deosebite de muncă.

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Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească