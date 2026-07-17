Cine își poate cumpăra ani de vechime pentru pensie și ce condiții trebuie să îndeplinească

Mii de români descoperă, atunci când se apropie de pensionare, că le lipsesc luni sau chiar ani de vechime. În anumite condiții, problema poate fi rezolvată legal, însă costurile nu sunt deloc de neglijat. Cei care vor să își completeze stagiul de cotizare trebuie să plătească aproape 13.000 de lei pentru un singur an.

În România, dreptul la pensie se acordă doar dacă este îndeplinit stagiul minim de cotizare de 15 ani. Astfel, persoanele care nu au reușit să atingă acest prag își pot cumpăra retroactiv perioada lipsă, în baza unui contract încheiat cu Casa de Pensii.

Cât costă un an de vechime

Calculul contribuției se face în funcție de salariul minim brut pe economie, care, de la 1 iulie, este de 4.325 de lei. Contribuția la sistemul public de pensii reprezintă 25% din această valoare.

În aceste condiții, un român trebuie să achite puțin peste 1.000 de lei pentru fiecare lună de vechime cumpărată, ceea ce înseamnă aproape 13.000 de lei pentru un an. Plata poate fi făcută integral sau în rate.

Cine poate beneficia de această facilitate

Pot cumpăra vechime persoanele care nu sunt deja pensionare și care nu au plătit contribuții la sistemul public de pensii pentru perioada pe care vor să o completeze.

Legea permite recuperarea a cel mult șase ani de vechime. Înainte de încheierea contractului, solicitantul trebuie să depună o cerere la Casa de Pensii pentru verificarea stagiului de cotizare.

Facilitatea este disponibilă și pentru cei care au depășit pragul minim de 15 ani și vor să ajungă la stagiul complet de 35 de ani sau chiar să îl depășească. Totuși, impactul asupra pensiei nu este unul foarte mare.

De exemplu, o persoană care are deja 35 de ani de vechime și cumpără încă un an va primi un punct de stabilitate, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 81 de lei la pensie. Astfel, înainte de a lua o astfel de decizie, este recomandat ca fiecare solicitant să calculeze dacă investiția este avantajoasă în funcție de situația sa.

VEZI ȘI: Se scumpește vechimea pentru pensie de la 1 iulie. Cât va costa o singură lună

Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document