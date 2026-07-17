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Atenție unde parchezi în Grecia! Un român a rămas fără permis și plăcuțe pentru 60 de zile

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 11:40
Atenție unde parchezi în Grecia! Un român a rămas fără permis și plăcuțe pentru 60 de zile
Atenție unde parchezi în Grecia! Un român a rămas fără permis și plăcuțe pentru 60 de zile
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Un șofer român, aflat în vacanță în Halkidiki, a trăit un adevărat coșmar! O parcare făcută pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități l-a costat nu doar 150 de euro, ci și permisul de conducere, reținut de autoritățile elene pentru două luni. Disperat, bărbatul a cerut sfaturi altor români care au trecut prin situații similare.

Totul s-a petrecut în Nea Moudania, unde românul a spus că a ocupat din greșeală un loc rezervat persoanelor cu dizabilități. Polițiștii au intervenit imediat, i-au aplicat amenda prevăzută de lege, iar apoi i-au reținut și permisul de conducere.

„Am venit în vacanță în Halkidiki și am trecut printr-o situație destul de neplăcută în Nea Moudania. Din greșeală am parcat pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. Am plătit amenda de 150 €, ceea ce este normal și ne asumăm greșeala. Însă poliția ne-a reținut și permisul de conducere pentru 60 de zile și nu a vrut să ni-l înapoieze după plata amenzii”, a relatat românul pe Forum Halkidiki.

O vacanță de coșmar pentru un șofer român

Ulterior, șoferul a descoperit că legislația elenă este extrem de strictă în astfel de cazuri. Pe lângă amendă, ocuparea nejustificată a unui loc destinat persoanelor cu dizabilități atrage automat suspendarea permisului pentru 60 de zile.

„Din câte am aflat, în Grecia aceasta este sancțiunea prevăzută pentru ocuparea unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități. A mai trecut cineva printr-o astfel de situație? Există vreo posibilitate de a recupera permisul mai repede sau de a face o contestație? Și încă o întrebare: dacă permisul este reținut în Grecia, mai putem conduce legal în România în această perioadă sau suspendarea se aplică peste tot? Orice sfat sau experiență este binevenită”, a scris acesta.

Plajă Grecia.
Plajă Grecia. Sursa foto Freepik

Mesajul său a stârnit numeroase comentarii. Unii i-au explicat că legea este clară și că șansele de a recupera permisul înainte de termen sunt reduse.

„Am mai citit undeva despre o situație asemănătoare, nu știu exact sigur, dar știu că asta e sancțiunea lor și nu prea sunt șanse mari să recuperezi permisul. Cât despre condusul în România, întrebi Poliția Rutieră sau un avocat specializat în drept rutier”, a comentat un internaut.

Alții au susținut că există totuși o variantă prin care documentul ar putea fi recuperat mai repede.

„Așa este. Dacă mergi la poliția unde ți-a fost luat permisul, faci o contestație sau o declarație că pleci în România, ai șanse să primești permisul după ce achiți amenda de 150 de euro. Au mai fost cazuri aici, în Grecia, sezonul acesta și au avut noroc”, a transmis un român stabilit în Grecia.

O altă persoană a venit cu o soluție pentru momentul întoarcerii în țară.

„Dacă nu v-a fost adusă la cunoștință interdicția dreptului de a conduce pe teritoriul României, aveți posibilitatea de a solicita un duplicat al permisului de conducere la orice SPCRPCIV din țară, cu o simplă declarație privind cele întâmplate. În niciun caz să nu îl declarați furat”, a spus aceasta.

Avertisment pentru românii care pleacă în Grecia

Ministerul Afacerilor Externe a atras atenția că autoritățile elene aplică fără excepție sancțiunile prevăzute de lege. Pentru ocuparea unui loc destinat persoanelor cu dizabilități, șoferii riscă amendă de 150 de euro, reținerea permisului și a plăcuțelor de înmatriculare pentru 60 de zile, dar și ridicarea imediată a mașinii.

În plus, Consulatul General al României la Salonic a avertizat că verificările din trafic au fost intensificate. Polițiștii îi sancționează sever pe cei care folosesc telefonul la volan, nu poartă centura de siguranță, depășesc limita de viteză, conduc sub influența alcoolului sau parchează neregulamentar.

În cazul folosirii telefonului mobil în timpul condusului, sancțiunile pot ajunge până la 4.000 de euro, iar suspendarea permisului poate fi dispusă pentru o perioadă de până la opt ani, dacă din această cauză se produce un accident.

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