Anunț de ultimă oră pentru românii care merg în Grecia! S-a declarat stare de urgență pe 7 insule

Vești importante pentru românii care și-au rezervat concediul în Grecia! Autoritățile elene au declarat stare de urgență pe șapte insule turistice, după ce seceta prelungită și temperaturile extreme au dus la o criză serioasă de apă. Situația îi afectează atât pe localnici, cât și pe turiștii care ajung în această perioadă în destinațiile de vacanță.

În timp ce mii de români se pregătesc să plece spre Grecia, autoritățile trag un semnal de alarmă. Lipsa precipitațiilor din ultimele luni și consumul uriaș de apă din sezonul estival au golit rezervele de pe mai multe insule din Marea Egee, iar măsurile de urgență au devenit inevitabile.

Stare de alertă pe șapte insule din Grecia!

Printre cele mai afectate se află Astypalaia, unde nivelul apei a ajuns la cote alarmante. Rezervorul principal este ocupat doar în proporție de aproximativ o șesime din capacitate, iar autoritățile estimează că, dacă ritmul actual de consum continuă, rezervele ar putea fi epuizate în aproximativ cinci luni și jumătate.

Din acest motiv, au fost impuse restricții privind folosirea apei pentru irigații, iar autoritățile încearcă să pună în funcțiune cât mai rapid o stație temporară de desalinizare pentru a acoperi necesarul de consum.

Pe lista zonelor aflate în stare de urgență se mai află și insulele Karpathos, Leros, Patmos, Symi, Tinos și Alonnisos, destinații populare în rândul turiștilor care aleg Grecia în fiecare vară.

În încercarea de a evita agravarea situației, autoritățile elene au aprobat un buget de 15 milioane de euro destinat dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă pe nouă insule. Meteorologii avertizează însă că problema nu este una de moment. Schimbările climatice și temperaturile tot mai ridicate pot transforma lipsa apei într-o provocare și mai mare în următorii ani. Deficitul de apă ar putea continua să se accentueze în următoarele decenii.

Avertisment dur

Centrul Național de Cercetare Științifică „Demokritos” din Atena estimează că efectele secetei se vor resimți tot mai puternic până în anul 2049, în special pe insulele vulnerabile, unde resursele de apă sunt deja limitate.

Deocamdată, vacanțele în Grecia nu sunt anulate, însă turiștii care aleg aceste destinații trebuie să se aștepte la măsuri de economisire a apei și la restricții impuse de autoritățile locale. Pentru românii care urmează să plece în concediu, recomandarea este să urmărească informațiile transmise de autoritățile elene și de operatorii de turism, astfel încât să fie la curent cu eventualele măsuri aplicate pe insula aleasă pentru vacanță.

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