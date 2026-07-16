Ema de la Insula Iubirii îi dă lovitura fatală lui Răzvan Kovacs, la 6 luni de la despărțirea definitivă: “Vom ajunge în instanță!”

Ema Oprișan trece printr-o perioadă cumplită după ce, susține ea, a rămas să își crească singură cei doi copii. Fosta concurentă de la Insula Iubirii s-a despărțit de Răzvan Kovacs și la începutul anului au depus actele de divorț. Răzvan și-a refăcut pentru o perioadă viața alături de Ella Vișan, alături de care a trăit o iubire scurtă, dar intensă. În tot acest timp, Ema o crește singură pe fiica ei și a lui Răzvan, dar și pe băiețelul dintr-o altă relație. După câteva luni de chin, Ema a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre cea mai grea luptă din viața ei! Bruneta mărturisește cât de greu i-a fost în această perioadă, cum a fost nevoită să le răspundă copiilor la întrebările delicare, dar vorbește și despre decizia finală de a divorța în instanță!

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu au îngropat nici acum securea războiului dintre ei. După ce tatăl fiicei sale a decis să își vadă de viață, inițial alături de Ella Vișan (vezi aici), iar în prezent se concentrează pe proiectele sale, bruneta a rămas singură să îi crească pe cei doi copii. Ema Oprișan susține că cea mai grea luptă nu este cea cu propria suferință, ci cu întrebările celor doi copii, care duc dorul tatălui lor.

Ema Oprișan, declarații tulburătoare: „ Răzvan nu mai face parte din prezent! Copiii suferă!”

Ema Oprișan a dezvăluit cât de dificilă a fost pentru ea perioada fără Răzvan Kovacs, după ce acesta ar fi decis să plece de lângă ea și de lângă copii. În plus, conform brunetei, DJ-ul nici nu i-a mai vizitat pe cei doi copii, deși micuții întreabă des de el.

„Este normal să suferi, normal să-ți vină să urlii, să suferi, să faci o gaură în pământ, să te îngropi, să îngropi tot trecutul tău, așteptările tale și după să-ți revii. Singurul proces de vindecare este să accepti că te doare. Dacă nu te doare, înseamnă că nu ai iubit. Eu nu sunt genul de persoană ca Răzvan care, de exemplu, a plecat de lângă mine și se duce în brațele altcuiva, ca să fiu bine eu și să te fac pe tine să suferi. Un om normal, care are de crescut doi copii, pentru că îi cresc singură, nu mai avem nicio legătură cu Răzvan, nu trece pe la copii, este un om care acceptă că viața are și momente în care nu ești bine, în care suferi”, a spus Ema Oprișan pentru CANCAN.RO.

Deși spune că a suferit enorm după ce Răzvan pare să se fi dezis de familie, Ema susține acum că nu își mai dorește să continue legătura cu fostul partener. A luat această decizie pentru binele copiilor, despre care afirmă cu sunt afectați de lipsa tatălui lor.

„Răzvan nu mai face parte din prezentul nostru. Am pus capăt la orice fel de contact cu el, pentru că dacă până acum îmi doream să pot să fiu un părinte care are o legătură cu celălalt părinte, pentru copii și copiii să nu simtă, acum, tocmai pentru copii nu pot să fac chestia asta. Copiii mei suferă, copiii mei nu se pot bucura de două ore la câteva săptămâni și apoi să stau să îi alin. Luna a venit plângând că nu vrea ca tati să mai muncească atât, că ea nu are nevoie de jucării, chestii și trestii. Îl vrea pe tati acasă. Noah m-a întrebat dacă tati nu doarme cu el, înseamnă că doarme cu altcineva pe care iubește mai mult și o să aibă un alt copil? I-am explicat că e normal să le fie dor, dar nu poți controla nimic”, a mai punctat ea.

Chiar dacă încearcă să îi ajute pe cei mici să treacă mai ușor peste această perioadă, Ema spune că discuțiile despre tatăl lor sunt cele mai dificile, punctând că ea nu vrea să-i îngrădească fericirea, ci dorește doar implicarea lui în viața celor mici pentru a le alina suferința.

„Este normal să vă fie dor, este tatăl vostru, el vă iubește și voi îl iubiți. Când vă e dor de el, ne uităm la videouri, la poze, la ce vreți voi. Este normal să vă doriți să-l sunați, mami nu se supără, dar tati nu mai face parte din viața noastră. El vrea să fie fericit, iar mami nu i-a mai adus fericirea. Dacă iubim un om, trebuie să-l lăsăm să fie fericit”, a spus Ema Oprișan.

Cei doi vor ajunge la Tribunal: „Dacă instanța îi dă copiii, bine. Dacă nu, nu îmi bat joc de copii!”

În luna februarie, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au depus actele de divorț, dar separarea lor nu a fost finalizată. Acum, fosta concurentă de la Insula Iubirii spune că nu ia în calcul varianta unei înțelegeri la notar pentru a se asigura că toate aspectele privind copiii vor fi stabilite corect, în instanță.

„Când el o să se hotărească să facem totul legal, nu prin notariat, cum dorește el, doar după regulile lui, atunci are dreptul să vină, să-l ia. Dacă îi dă instanța copiii, bine, dacă nu, eu nu îmi bat joc de copii, așa că vom ajunge în instanță cel mai probabil. Oricât de mici ar fi, ei simt, sunt inteligenți. Dacă un om poate să stea luni de zile fără să își vadă copiii, cred că poate să stea toată viața fără ei. Un om care nu-și dorește nicio legătură și consideră că fosta lui viață trebuie îngropată și că e un ghimpe pentru viața lui actuală, poate să dea de bunăvoie acordul că îmi dă dreptul total asupra copilului. Este tot copilul tău, tot numele lui, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu agățată pentru fiecare document, pentru fiecare orice chestie de el”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Desigur că nu am putut evita nici elefantul din cameră, așa că Ema a punctat și câteva lucruri despre relația ( sau mai bine zis fosta relație) a lui Răzvan cu Ella Vișan. Bruneta este de părere că totul a fost făcut ostentativ pentru a demonstra anumite lucruri.