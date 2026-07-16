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Zodia care are noroc la bani, potrivit Cristinei Demetrescu: ”După o perioadă de muncă intensă, încep să apară și rezultatele financiare”

De: Alina Drăgan 16/07/2026 | 17:44
Zodia care are noroc la bani, potrivit Cristinei Demetrescu: ”După o perioadă de muncă intensă, încep să apară și rezultatele financiare”
Zodia care are noroc în sectorul financiar 
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Contextul astral al acestei perioade este unul intens. Chiar dacă Mercur se află în mișcare retrogradă și poate aduce întârzieri sau situații neprevăzute, pentru un anumit semn zodiacal veștile sunt cât se poate de bune. După luni în care au muncit fără oprire și au depus eforturi considerabile, acești nativi încep, în sfârșit, să vadă rezultatele. Cine sunt norocoșii zodiacului?

În această perioadă, prezența lui Venus în Fecioară, una dintre cele mai favorabile poziții pentru organizare, atenție la detalii și construcția unor proiecte solide, se simte intens. Chiar dacă Mercur retrograd poate obliga la reluarea unor activități sau la corectarea unor greșeli, răbdarea și perseverența sunt răsplătite. Pentru un anumit semn zodiacal, astrele aduc vești mari.

Zodia care are noroc în sectorul financiar

Pentru Săgetători, perioada următoare se anunță una prosperă, în special din punct de vedere financiar. După o etapă solicitantă, în care au fost nevoiți să muncească mai mult decât de obicei și să își asume numeroase responsabilități, acești nativi încep să vadă primele rezultate concrete. Veniturile pot crește, iar proiectele în care și-au investit timpul și energia încep să dea randamentul așteptat.

Totodată, această etapă îi determină să tragă linie și să analizeze tot ceea ce au realizat până acum. Este un moment potrivit pentru evaluarea progresului profesional, dar și pentru stabilirea unor noi obiective. Chiar dacă situația financiară se îmbunătățește, Săgetătorii trebuie să fie cumpătați.

„Săgetătorii au parte de satisfacții în această săptămână. După o perioadă de muncă intensă, încep să apară și rezultatele financiare. Este o perioadă de bilanț, atât în sens concret, cât și la nivel personal.

Totuși, trebuie consemnat faptul că pentru Săgetători aceasta rămâne o perioadă de hibernare. Nivelul energetic nu este foarte ridicat și pot exista răsturnări de situație. După evaluarea rezultatelor și a câștigurilor obținute, apare nevoia de odihnă și de retragere temporară din ritmul obișnuit”, spune Cristina Demetrescu.

Chiar dacă Săgetătorii primesc vești bune în plan financiar, energia lor nu este la cote maxime. După ritmul alert din ultimele luni, organismul începe să ceară o pauză, iar odihna devine esențială. De asemenea, pot apărea schimbări neașteptate de plan, motiv pentru care acești nativi sunt sfătuiți să nu ia decizii pripite și să își dozeze cu atenție resursele.

 

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