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Fiul adoptiv al Luminiței Anghel are poprire pe conturi! David Pușcaș, mesaj îngrijorător: ”Mor de foame!”

De: Elisa Tîrgovățu 16/07/2026 | 17:08
Fiul adoptiv al Luminiței Anghel are poprire pe conturi! David Pușcaș, mesaj îngrijorător: ”Mor de foame!”
David Pușcaș, fără acces la conturile bancare. „Sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic” / Sursa foto: Social media
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David Pușcaș a făcut noi mărturisiri despre dificultățile financiare cu care se confruntă în prezent. Tânărul a povestit că nu își poate folosi banii din conturi din cauza unei popriri și că are nevoie de aproximativ 5.000 de lei pentru a rezolva această problemă. Invitat într-o emisiune TV, acesta a explicat prin ce trece în această perioadă și a vorbit despre persoanele care i-au oferit sprijin în momentele dificile.

În ultimii ani, David Pușcaș a fost frecvent prezent în atenția opiniei publice, atât din cauza conflictului cu mama sa adoptivă, Luminița Anghel, cât și prin declarațiile sincere despre dificultățile cu care s-a confruntat. Acesta a vorbit deschis despre problemele de sănătate mintală, perioadele în care s-a luptat cu depresia, încercările nereușite de a-și găsi un loc de muncă și momentele în care a spus că și-a pierdut speranța.

În prezent, David Pușcaș susține că nu are un loc de muncă și că o parte din veniturile sale provin din donațiile și cadourile virtuale primite de la cei care îl urmăresc pe TikTok.

De-a lungul timpului, numeroși urmăritori au ales să îl sprijine, oferindu-i ajutor financiar, produse alimentare sau alte bunuri necesare. David Pușcaș le-a mulțumit în repetate rânduri celor care i-au fost alături în perioadele dificile.

Cu toate acestea, situația sa materială a rămas una complicată. În lipsa unui loc de muncă stabil, tânărul spune că se confruntă acum cu o nouă problemă. Conturile bancare i-au fost blocate în urma unei popriri generate de datorii. Fără posibilitatea de a-și folosi banii, acesta caută soluții pentru a depăși impasul și pentru a-și stabiliza situația financiară.

David Pușcaș are conturile bancare blocate

În cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, David Pușcaș a oferit detalii despre situația financiară în care se află. Acesta a povestit că a strâns deja o parte din suma necesară pentru a rezolva problema popririi. Însă mai are nevoie de fonduri pentru a-și recupera accesul la conturile bancare.

Tânărul a precizat că s-a gândit și la varianta achitării datoriei în rate. Însă obiectivul său este să plătească o parte cât mai mare din sumă într-un timp scurt. Potrivit declarațiilor sale, rezolvarea acestei situații i-ar permite să își reorganizeze viața și să își caute un loc de muncă.

David Pușcaș a mărturisit că situația creată de blocarea conturilor îi pune numeroase piedici în viața de zi cu zi. Potrivit acestuia, lipsa accesului la resursele financiare îi complică planurile și îl împiedică să își recapete stabilitatea.

Sursa foto: Social media

„Cum mă duc eu să mă angajez cu popriri”

Tânărul a subliniat că intenția sa este să își rezolve problemele financiare cât mai curând și să își achite datoriile, astfel încât să poată merge mai departe fără această povară.

„Trebuie să bag până fac 4914 lei și să se ridice. Eu n-am mai sunat să cer eșalonări, că-mi zicea lumea și pe TikTok să sun să cer eșalonare. N-am mai sunat. Am adresa să mă duc la biroul de executări să stabilim, poate facem o schemă, dar am ajuns la 3100 lei.

Nu vreau să-mi dea nimeni 3100 lei. Leu cu leu, chetă, ca în Vama Veche, să scap, că sunt blocat, sunt ruinat, nu am cash, nu am nimic. Ce fac? Ce beau? Cum beau? Mor de doame. Cum mă duc eu să mă angajez cu popriri? Poate găsesc, Doamne ajută, un om să mă lase să muncesc sincer și curat.”

David Pușcaș a dezvăluit că, în această perioadă dificilă, s-a putut baza doar pe ajutorul câtorva persoane apropiate. Potrivit spuselor sale, doi sau trei prieteni i-au fost alături și l-au sprijinit inclusiv cu alimente, gesturi pe care le consideră esențiale într-un moment în care resursele sale sunt limitate.

Spre finalul discuției, realizatoarea emisiunii i-a reamintit promisiunea făcută celor care îl urmăresc, aceea de a încerca să își schimbe viața și să nu mai ajungă în situațiile dificile din trecut. David Pușcaș a răspuns că este hotărât să își respecte cuvântul și că își dorește să demonstreze că poate depăși această perioadă, reconstruindu-și viața pas cu pas.

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