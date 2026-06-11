Acasă » Știri » David Pușcaș a făcut anunțul momentului! Ce decizie ar fi fost luată în dosarul cu Luminița Anghel

David Pușcaș a făcut anunțul momentului! Ce decizie ar fi fost luată în dosarul cu Luminița Anghel

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 21:16
David Pușcaș a făcut anunțul momentului! Ce decizie ar fi fost luată în dosarul cu Luminița Anghel/ sursă foto: TikTok
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

David Pușcaș a dezvăluit public detalii din dosarul penal deschis în urma plângerii depuse de Luminița Anghel, mama sa adoptivă. Împotriva tânărului s-a emis o plângere penală în care este acuzat de artistă de hărțuire și amenințare. 

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, mama sa adoptivă, dă semne că se apropie de final. Reamintim că în urmă dezvăluirilor și acuzațiilor publice făcute de tânăr la adresa mamei sale (vezi AICI), Luminița Anghe a reacționat și a apelat la autorități. Artista i-a deschis lui David un dosar penal pentru hărțuire și amenințare.

luminita anghel david puscas
Luminița Anghel și David Pușcaș/ sursă foto: Facebook

Ce se întâmplă cu dosarul în care Luminița Anghel îl acuză de hărțuire pe David Pușcaș

Recent, David Pușcaș a vorit public despre dosarul penal deschis în urma plângerii depuse de mama sa. Tânărul a primit citația oficială de la poliție și instanță, moment care a fost înregistrat și încărcat pe o rețea de socializare.

Deși panicat la primirea plicului de la judecătorie, David Pușcaș a revenit la sentimente mai bune după ce a citit decizia autorităților. Procurorii au dispus clasarea dosarului penal în lipsa unei emenințări concrete. Mai exact, amenințările folosite de David – în mesaje sau în spațiul public –  nu au avut un scop real, fiind interpretate mai degrabă ca refulări emoționale.

„S-a clasat dosarul și voi explica de ce s-a clasat. Aici este oficialul de la tribunal. Cu privire la infracțiunea de amenințare. În cauză, mesajele trimise de numitul Pușcaș David conțin expresii cu caracter ostil, acestea nu sunt suficient determinate și concrete pentru a contura o amenințare în caz penal.

Formulările utilizate au caracter general și nu relevă o intenție clară de a săvârși o faptă determinată. De asemenea, nu rezultă existența unui pericol real sau iminent, iar din ansamblul probator nu se poate reține că persoanei vătămate i-a fost indusă o stare de temere în sensul cerut de lege. Cu privire la infracțiunea de hărțuire, din materialul probator administrat rezultă că numitul Pușcaș David a transmis un număr redus de mesaje, fără a contura o conduită repetată, insistent și sistematică.

De asemenea, nu s-a dovedit că aceste acte ar fi fost de natură să producă o stare de temere în sensul normei de incriminare. În lipsa caracterului repetitiv și a consecinței cerute de lege, respectiv producerea unei stări de temere, se constată că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de hărțuire”, a spus David Pușcaș.

Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile