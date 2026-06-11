David Pușcaș a făcut anunțul momentului! Ce decizie ar fi fost luată în dosarul cu Luminița Anghel

David Pușcaș a dezvăluit public detalii din dosarul penal deschis în urma plângerii depuse de Luminița Anghel, mama sa adoptivă. Împotriva tânărului s-a emis o plângere penală în care este acuzat de artistă de hărțuire și amenințare.

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel, mama sa adoptivă, dă semne că se apropie de final. Reamintim că în urmă dezvăluirilor și acuzațiilor publice făcute de tânăr la adresa mamei sale (vezi AICI), Luminița Anghe a reacționat și a apelat la autorități. Artista i-a deschis lui David un dosar penal pentru hărțuire și amenințare.

Ce se întâmplă cu dosarul în care Luminița Anghel îl acuză de hărțuire pe David Pușcaș

Recent, David Pușcaș a vorit public despre dosarul penal deschis în urma plângerii depuse de mama sa. Tânărul a primit citația oficială de la poliție și instanță, moment care a fost înregistrat și încărcat pe o rețea de socializare.

Deși panicat la primirea plicului de la judecătorie, David Pușcaș a revenit la sentimente mai bune după ce a citit decizia autorităților. Procurorii au dispus clasarea dosarului penal în lipsa unei emenințări concrete. Mai exact, amenințările folosite de David – în mesaje sau în spațiul public – nu au avut un scop real, fiind interpretate mai degrabă ca refulări emoționale.

„S-a clasat dosarul și voi explica de ce s-a clasat. Aici este oficialul de la tribunal. Cu privire la infracțiunea de amenințare. În cauză, mesajele trimise de numitul Pușcaș David conțin expresii cu caracter ostil, acestea nu sunt suficient determinate și concrete pentru a contura o amenințare în caz penal.

Formulările utilizate au caracter general și nu relevă o intenție clară de a săvârși o faptă determinată. De asemenea, nu rezultă existența unui pericol real sau iminent, iar din ansamblul probator nu se poate reține că persoanei vătămate i-a fost indusă o stare de temere în sensul cerut de lege. Cu privire la infracțiunea de hărțuire, din materialul probator administrat rezultă că numitul Pușcaș David a transmis un număr redus de mesaje, fără a contura o conduită repetată, insistent și sistematică.

De asemenea, nu s-a dovedit că aceste acte ar fi fost de natură să producă o stare de temere în sensul normei de incriminare. În lipsa caracterului repetitiv și a consecinței cerute de lege, respectiv producerea unei stări de temere, se constată că fapta nu întrunește elemente constitutive ale infracțiunii de hărțuire”, a spus David Pușcaș.

Luminița Anghel trece la fapte, după ce David Pușcaș i-a adus acuzații grave. Războiul mamă–fiu escaladează: „Mi-a pregătit dosarul!”

Războiul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a fost reînceput! Tânărul o duce pe mama adoptivă la tribunal? „O să spun tot”