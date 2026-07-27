Ce s-a ales de Marian, presupusul amant al Vulpiței. Viorel ar avea motive de invidie

În 2020, telenovela dintre Vulpița și Viorel Stegaru din Blăgești a ținut prima pagină a ziarelor, povestea lor fiind atent documentată într-o emisiune tip realiy show. La 6 ani distanță, presupusul amant al Veronicăi a revenit în atenția publicului. Ce face și cu ce se ocupă acum Marian, rivalul lui Viorel?

De-a lungul emisiunii, Marian a fost unul dintre bărbații invitați în platoul Antena 1, unde se dezbătea telenovela dintre cei doi soți. El a fost prezentat ca fiind presupusul amant al Veronicăi, fiind apoi subiectul multor scandaluri, intrigi și confruntări directe cu Viorel.

Apariția lui Marian a dus la formarea unui triunghi amoros, care a „întreținut” atmosfera timp de multe zile în platoul de la Antena 1, până la încheierea definitivă a poveștii lor – care a durat aproape 8 luni.

Cu ce se ocupă Marian, presupusul amant al Vulpiței

După terminarea serialului, Marian, alias MariBass, s-a lansat în muzică, „mișcare” ce a fost interpretată ca fiind stratefică, o adevărată rampă de lansare în spațiul public. La 6 ani distanță, bărbatul lansează melodie după melodie.

„Numele meu este MariBass, mulți dintre voi mă știți, mulți dintre voi nu mă știți. Sunt un artist la început de drum, am câteva piese lansate până acum. Astăzi lansăm o nouă piese, se numește „Viața mea”. Este vorba despre viața mea, cum am fost în trecut și cu Dumnezeu m-a ajutat și în momentul de față duc o viață decentă. Este foarte frumoasă piesa”, a fost mesajul lui MariBass de pe TikTok.

Fiind asociat cu Vulpița, utilizatorii l-au recunoscut imediat, cei mai mulți dintre ei comentând pe seama aventurii pe care cei doi ar fi avut-o. Unii chiar i-au dat idei, mai în glumă, mai în serios, și i-au propus să lanseze o melodie cu Vulpița și Viorel. Răspunsurile lui Marian nu au întârziat să apară.

„Băiatul asta nu este cumva băiatul care a apărut cu Vulpița la Antena 1?” „Dacă scoți una cu Vulpița, intrăm cu drag” „Este Marian din telenovela cu Vulpița și Viorel” „Scoatem, scoatem”, a răspuns MariBass. „Când o să vadă Veronica te ia sigur de bărbat. Oricum erai slăbiciunea ei” „Salut! Imediat te-am recunoscut de la Antena 1 cu Vulpița. Baga o melodie alături de ei că o să fii primul în trending” „Băgăm și cu ei. Mulțumesc”, a răspuns MariBass. „Poate faci o piesă cu Viorel despre amantă” „Meeeam! Bună idee. Rupe!”, a răspuns MariBass. „Dacă lansezi cu Vulpița intri în trending” „Lansez și cu ei în curând”, a răspuns MariBass.

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