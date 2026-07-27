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Schimbare majoră la „Vocea României”. Ce poate face noul „buton de a doua șansă”

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 13:17
Schimbare majoră la „Vocea României”. Ce poate face noul „buton de a doua șansă”
Schimbare majoră la „Vocea României”. Ce poate face noul „buton de a doua șansă”
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Noul sezon „Vocea României” vine cu o schimbare care promite să dea peste cap regulile jocului. Producătorii de la PRO TV au introdus o opțiune complet nouă, iar concurenții care credeau că și-au pierdut șansa ar putea reveni în competiție chiar atunci când se așteaptă mai puțin.

Este vorba despre „Butonul de a doua șansă”, o facilitate care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii luate în timpul audițiilor. Dacă, după ce un concurent părăsește scena, unul dintre jurați își dă seama că a greșit și ar fi trebuit să se întoarcă, îl poate readuce în echipa sa.

Schimbare majoră la „Vocea României”

Printre cei care au testat deja noua opțiune se numără și Irina Rimes. Artista a spus că a fost încântată de această schimbare și că nu a stat pe gânduri atunci când a simțit că un concurent merită încă o șansă.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită «Butonul de a doua șansă». Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista.

Schimbare majoră la „Vocea României”. Ce poate face noul „buton de a doua șansă”
Schimbare majoră la „Vocea României”. Ce poate face noul „buton de a doua șansă”

Ce strategie are Irina Rimes în noul sezon

Chiar dacă regulile s-au schimbat, Irina Rimes a spus că strategia ei rămâne aceeași. Cântăreața a mărturisit că nu încearcă să își cucerească viitorii concurenți prin promisiuni sau tactici speciale, ci preferă să lase instinctul să decidă.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes.

Odată cu apariția „Butonului de a doua șansă”, lupta dintre antrenori se anunță mai spectaculoasă ca niciodată. O singură apăsare poate schimba complet soarta unui concurent și poate întoarce competiția în favoarea echipei care reacționează la momentul potrivit.

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