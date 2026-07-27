EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Culisele unui victorii de aur și ce urmează la Dinamo!

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante după ce “câinii” au dezintegrat campioana!

Venim cu detalii despre mutările pe care le încearcă conducerea clubului și ideea pe care o au șefii.

Vedem dacă primește cineva cinci stele și intrăm în culisele meciului: ce a schimbat Nuno Campos și ce nu s-a văzut la TV de la partidă.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!