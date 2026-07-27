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Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația. Dansatorul și iubita lui se află în vacanță

De: Denisa Crăciun 27/07/2026 | 13:11
Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația. Dansatorul și iubita lui se află în vacanță
Reacția Andreei Popesc, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația/ sursa foto: social media
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Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. După o perioadă de singurătate, dansatorul și-a găsit liniștea în brațele fotomodelului Claudia Dumitru. Cei doi au postat prima imagine împreună, astfel oficializându-și relația. Reacția fostei partenere este una neașteptată.

Rareș Cojoc a mers mai departe după divorțul de Andreea Popescu. Pe lângă concursurile de dans pentru care s-a pregătit intens și pe care le-a câștigat, bărbatul nu uită de momentele de pauză. Tocmai din acest motiv, el a plecat într-o vacanță de vis, dar nu singur.

El este alături de actuala iubită. Claudia Dumitru și Rareș Cojoc par mai îndrăgostiți ca niciodată, dacă ne uităm la fotografia postată de fotomodel. Reacția fostei soții nu a întârziat să apară și a fost una neașteptată.

Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația

Relația dintre Claudia Dumitru și Rareș Cojoc a fost abia acum oficializată. Până în prezent, niciunul dintre ei nu și-a dorit să abordeze acest subiect, chiar dacă semnele erau clare. Andreea Popescu, fosta soție a dansatorului, a avut și ea o primă declarație despre fotografia pe care cei doi îndrăgostiți au publicat-o pe rețelele de socializare.

Cu toate că mulți se așteptau să fie mai detaliată cu privire la acest subiect, bruneta a preferat să nu comenteze, menționând că fiecare alege pentru el, având în vedere că nu mai formează un cuplu.

Nu vreau să comentez. Fiecare face ce simte, a declarat Andreea Popescu pentru Spynews.ro.

Ce a spus Andreea Popescu despre noua iubită a dansatorului

În urmă cu ceva timp, atunci când relația celor doi nu era oficializată, ci existau doar zvonuri conform cărora Rareș are o nouă iubită, Andreea Popescu a făcut o altă declarație. Aceasta a explicat și atunci că fiecare este liber să își trăiască viața așa cum consideră, însă cel mai important este că se înțeleg de dragul celor trei copii.

Nici eu, nici fostul soț nu ne-am fi așteptat la o astfel de mediatizare după divorț. Nu am avut pretenție la absolut nimic. Penthouse-ul îi rămâne lui. Încercăm să fim părinți buni. (…) El știe mai bine ce face (n.r. cu viața lui amoroasă): Fiecare știe mai bine ce are de făcut în viața personală, când e timpul să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui, dar o să vedem. Nu dezbat, a spus ea.

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