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Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”

De: Emanuela Cristescu 27/07/2026 | 13:42
Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”
Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”
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Iulia Albu revine într-un proiect TV care promite provocări pe bandă rulantă. De această dată, criticul de modă nu va avea parte nici de confort și nici de tratament preferențial. Cu toate acestea, ea a spus că este foarte încântată și că abia așteaptă să fie din nou pe micile ecrane.

Iulia Albu este gata să intre din nou în ritmul alert al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, difuzată la Antena 1.
Noua etapă a show-ului aduce fețe cunoscute și multă competiție. Alături de fosta soție a lui MIhai Albu vor intra în joc Marian Capet, Selina și Victor Slav, în timp ce echipele conduse de Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu, Sonny Medini și Rikito Watanabe sunt pregătite pentru o nouă confruntare.

Iulia Albu, din nou pe micile ecrane

Iulia Albu a spus că experiența din emisiune este una aparte și că energia de acolo a făcut-o să accepte fără ezitare invitația.

”Îmi lipsea energia lui. Îmi place aici că sunt pusă într-o situație de disconfort total”, a spus aceasta.

Și Marian Capet, unul dintre veteranii formatului, a recunoscut că s-a atașat de proiect și că îl consideră unul dintre preferatele sale.

”Vin la Nea Mărin de 6-7 ani. Am trecut de jumătate de deceniu, este proiectul meu preferat, este partea mea preferată din an”, a mărturisit Capet.

Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”
Iulia Albu, din nou pe micile ecrane: „Sunt pusă într-o situație de disconfort total”

Victor Slav și Selina revin și ei pentru al doilea sezon consecutiv. Aceștia au spus că experiența de anul trecut i-a convins să accepte imediat o nouă provocare.

”Ne-am simțit atât de bine anul trecut, încât am zis… hai să o facem lată și de data asta!”, au spus ei.

Ce surprize le-a pregătit Nea Mărin

Cum surprizele sunt la ordinea zilei în show-ul lui Nea Mărin, concurenții au parte de un anunț neașteptat chiar după prima trezire. Gazda le cere să-și pregătească buletinul, hainele de plajă și cele pentru dormit, apoi îi pune în fața unei schimbări de plan de ultim moment.

”Plecăm acum și ne mai întoarcem mâine”, a anunțat Nea Mărin.

Unde vor ajunge vedetele, cine va câștiga prima confruntare și cine va fi trimis direct la muncă se va vedea în noua ediție a emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere”, unde probele dificile, replicile savuroase și răsturnările de situație nu vor lipsi.

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