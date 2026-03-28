Iulia Albu, gest surprinzător pentru Mike înainte de muncă. Ce s-a întâmplat lângă mașină i-a lăsat mască pe toți

După o perioadă tumultoasă și greu încercată, acum relația Iuliei Albu cu Mike merge perfect. Știți cum este vorba aceea, nu știi ce ai până nu pierzi. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi porumbei în plină zi, atunci când Iulia, ca o parteneră iubitoare, l-a „condus” pe Mike până la muncă, pentru a se asigura că ajunge teafăr și nevătămat. Cei doi sunt deja ca o familie și împart mașina. Mike practic, s-a „condus” singur la serviciu pentru că el a stat la volan, iar apoi vedeta a trecut la pedale.

Iulia Albu este din ce în ce mai atentă cu partenerul său. De la ultima împăcare, lucrurile s-au schimbat vizibil între Mike și fashionistă. Nici atunci când trebuie să meargă la job, să aducă bani în casă, Iulia nu poate sta departe de iubitul său și îl însoțește până la poarta biroului.

Iulia Albu și-a condus iubitul la serviciu

Ca în orice relație, vedeta TV și partenerul său împart totul, inclusiv mașina. Celebra stilistă îl suține pe Mike până la capăt și probabil a vrut să îi țină companie până ajunge la muncă. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi porumbei după ce au parcat mașina. Noi credeam că este Iulia la volan și și-a făcut timp să îl lase și pe Mike la birou, însă vedeta a coborât din dreapta. Practic, iubitul influenceriței s-a condus singur până la muncă.

Iulia s-a dat de îndată jos din Fiatul 500 și s-a dus pregătită să urce la volan și să înceapă misiunea de gradul 0 prin traficul din București, care uneori dă bătăi de cap șoferilor. Dar înainte de a se urca iar în mașină, fosta soție a lui Mihai Albu s-a întâlnit cu Mike în spatele autoturismului și au avut un moment de afecțiune, a urmat un pupic pasional, chiar în văzul tuturor. Oricine își începe ziua bine cu un gram de afecțiune. După momentul de drăgălășenie, Iulia a trecut la volan și a așteptat ca partenerul său să își ia din portbagaj toate lucrurile de care avea nevoie.

Iulia Albu a abordat un stil vestimentar mai neobișnuit pentru aparițiile ei

De-a lungul timpului, Iulia Albu ne-a uimit prin aparițiile sale controversate. Vedeta TV este un adevărat fashion icon și știm acest lucru încă de când era în juriul emisiunii „Bravo, ai stil” și nu ierta nici măcăr cea mai mică greșeală vestimentară. Acum, noi am surprins-o pe Iulia purtând un outfit extrem de lejer, sport, părea că după ce îl lasă pe Mike la muncă, va merge la un maraton de alergare.

Chiar și cu această ținută, vedeta rămâne o prezență greu de trecut cu vederea. Iulia și când se îmbracă mai sport, este tot în trend. Influencerița a ales de această dată niște colanți de la Adidas în colaborare cu Stella McCartartney, care îi scoteau în evidență silueta de invidiat. Faimoasa creatoare de modă a mai ales să adauge în ținută și o geacă cu franjuri, ochelari de soare, iar un alt detaliu controversat a fost coafura sa, cam elegantă pentru acest look, dar probabil după ce a terminat misiunea cu Mike, vedeta noastră s-a dus la un shooting foto.

Mike a ales un look lejer pentru că mergea la muncă. Bărbatul a optat pentru o cămașă simplă, verde army, pantaloni casual, adidași sport și cireașa de pe tort, șosete roșii să nu îl deoachie nimeni.

CITEȘTE ȘI:

Iulia Albu poartă sacoul iconic al lui Beyoncé. Diva a strălucit pe covorul roșu de la Fashion Week 2026

Iulia Albu, primele declarații după ce s-a împăcat cu Mike. Vrea să-l facă tătic: ”Nu mi-au plăcut niciodată bărbații prea sensibili”