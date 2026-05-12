Care este numele românesc al lui Cabral Ibacka. Detaliul pe care vedeta de la PRO TV l-a asuns de pe rețelele sociale

Cabral este cunoscut astăzi drept unul dintre cei mai apreciați entertaineri români, însă începuturile sale au fost în sport, acolo unde a intrat în atenția publicului ca practicant de kickboxing. A obținut chiar și rezultate notabile, reușind să urce pe podium la competiții importante.

Cabral Neculai Ibacka a intrat în lumea sportului la doar 6 ani, când a început antrenamentele de Muay Thai și kickboxing. La 23 de ani, munca depusă a început să fie răsplătită prin medalii, iar în 1994 a devenit vicecampion european.

Ulterior s-a orientat către Tae Bo, devenind primul promotor al acestui stil în România. În 1996 a apărut într-o producție cinematografică prezentată și la Festivalul de Film de la Cannes.

În 1998, Cabral a făcut trecerea către televiziune, debutând la Antena 1. Avea 20 de ani și a reușit rapid să se facă remarcat prin stilul său energic și umorul natural. După primul proiect, a fost cooptat de MediaPro și a ajuns la Acasă TV, unde a prezentat mai multe emisiuni și a fost distribuit în seriale produse de trust, inclusiv într-un rol în care s-a interpretat pe sine.

De-a lungul timpului, Cabral a fost implicat în șase proiecte cinematografice, toate primite bine de public. Din 2015, este gazda emisiunii „Ce spun românii”, difuzată în regim de direct și devenită unul dintre cele mai urmărite programe de divertisment.

Pe plan personal, parcursul său a fost mai puțin liniar. Prima căsnicie, cu Luana Mitran, a avut loc în anul 2000, însă s-a încheiat după șase ani. Ulterior, Cabral s-a căsătorit cu actrița Andreea Pătrașcu, alături de care are doi copii și formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul autohton.

