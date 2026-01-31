Iulia Albu are concurență chiar în familie! Mikaela a dat moda în Dorobanți, cu paltonul purtat de Gigi Hadid

Iulia Albu și fiica ei, Mikaela, au fost surprinse de CANCAN.RO într-o plimbare atent calculată prin Dorobanți, unde au făcut o nouă declarație de stil. Deși ieșirea a fost una în interes medical, cele două fashioniste nu s-au abținut de la extravaganțe.

Iulia Albu și fiica ei, Mikaela, au fost fotografiate de CANCAN.RO în zona Dorobanți, într-o apariție care a atras imediat atenția. Cele două au început ziua cu o vizită la spital, pentru un control de rutină, după care și-au continuat traseul cu o oprire la o farmacie din zonă. Deși contextul a fost unul cât se poate de obișnuit, apariția lor a fost departe de a fi banală. Ca de fiecare dată, Iulia Albu a demonstrat că moda nu ia pauză nici măcar în cele mai comune momente ale zilei.

Control de rutină, dar cu stil

Cele două au petrecut aproximativ 25 de minute în spitalul din Dorobanți, unde au efectuat un control de rutină, apoi au revenit la mașină, semn că vizita a fost una rapidă și fără motive de îngrijorare. Cele două și-au continuat apoi drumul spre o farmacie din zonă. La ieșire, Iulia Albu a fost surprinsă cu două pungi pline, semn că preferă să fie pregătită pentru orice, mai ales în sezonul virozelor.

Așa mamă, așa fiică: stilul se moștenește

Privirile trecătorilor nu s-au oprit însă la detalii logistice, ci la ținutele atent alese. Mikaela a purtat un palton bej, creație semnată Max Mara, o piesă care nu a trecut deloc neobservată și care a fost purtată, la un moment dat, chiar de Gigi Hadid, într-o prezentare internațională. Detaliul care a atras imediat atenția a fost perechea de blugi aparent purtați invers, un statement de stil curajos, care pare să demonstreze, încă o dată, că nonconformismul este o trăsătură de familie.

Nici Iulia Albu nu s-a lăsat mai prejos. Cu o ținută care îi reflectă perfect personalitatea ei nonconformistă, vedeta a demonstrat încă o dată că fiecare apariție este atent gândită. Dacă Mihaela a sfidat frigul cu o bluză subțire și descheiată la palton, Iulia Albu a ales, de data aceasta, o variantă mai pragmatică, adaptată temperaturilor de afară. Cu un pulover alb negru cu guler înalt, fashionista și-a legat bine paltonul negru în jurul taliei, ca să-și protejeze mijlocul.

Însă nici frigul de ianuarie nu pare să o poată convinge pe Iulia Albu să renunțe la accentele îndrăznețe: sub paltonul lung, până în pământ, se poate observa că picioarele rămân la vedere, indiciu clar că vedeta a optat fie pentru o fustiță fashion, fie pentru pantaloni scurți sau un pulover purtat pe post de rochie. Un detaliu care confirmă, încă o dată, că stilul ei nu face compromisuri, indiferent de sezon.

VEZI ȘI: Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: ”Oare este o glumă?”

VEZI ȘI: Fosta asistentă a lui Capatos încearcă să șteargă “urmele” din 2025. Plăcerile costă

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.