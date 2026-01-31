Meghan Markle, în pas cu tendințele online. Ducesa preia trendul viral „2026 e noul 2016”

Potrivit Vanity Fair, Ducesa de Sussex a cedat în fața fenomenului care a acaparat rețelele de socializare și a postat pe Instagram un mesaj deja viral: „2026 pare exact ca 2016”.

Când nostalgia devine virală

Nu doar prietenii din facultate răscolesc arhivele digitale. Chiar și Meghan Markle s-a alăturat trendului „2026 is the new 2016”, care a inundat social media cu amintiri de acum un deceniu. În timp ce majoritatea utilizatorilor postează imagini granulate pentru a demonstra cât de „minunat” a fost 2016, pentru Meghan anul are o semnificație aparte: atunci l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Prințul Harry.

Postarea Ducesei a inclus un scurt clip alb-negru în care cei doi dansează desculți prin iarbă. Deși pare o amintire veche, videoclipul nu datează din 2016, ci a fost filmat chiar de fiica lor, Prințesa Lilibet Diana, născută în 2021. La următorul „swipe”, apare o fotografie din Botswana, locul unde Meghan și Harry au călătorit împreună la doar câteva săptămâni după ce au început să se întâlnească, în vara lui 2016. „Când 2026 arată exact ca 2016”, a fost mesajul care a însoțit imaginile.

Un an care le-a schimbat viața

Pentru Meghan Markle și Prințul Harry, 2016 a fost cu adevărat un punct de cotitură. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun și au început o relație discretă, ținută departe de ochii publicului timp de șase luni. Povestea lor a culminat cu nunta din 19 mai 2018, la Capela St. George din Castelul Windsor, urmată de venirea pe lume a primului lor copil, Prințul Archie Harrison, în 2019.

Relația cu familia regală a fost tensionată încă de la început, iar în 2020 cei doi soți au decis să renunțe la rolurile lor de membri seniori ai monarhiei și să se mute în California, unde locuiesc și astăzi. Ultima lor apariție împreună în Marea Britanie a fost la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, în 2022. Între timp, zvonurile despre o posibilă revenire a soților Sussex în Regatul Unit, în vara lui 2026, au dat naștere speranțelor că ar putea avea loc o reconciliere. Dacă va fi așa, poate că mesajul „2026 e noul 2016” va însemna mai mult decât o mostră de nostalgie — și poate chiar va readuce liniștea și armonia în familia regală.

