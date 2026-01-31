Acasă » Știri » Meghan Markle, în pas cu tendințele online. Ducesa preia trendul viral „2026 e noul 2016”

Meghan Markle, în pas cu tendințele online. Ducesa preia trendul viral „2026 e noul 2016”

De: Diana Cernea 31/01/2026 | 07:10
Meghan Markle, în pas cu tendințele online. Ducesa preia trendul viral „2026 e noul 2016”
Sursa foto: Shutterstock

Potrivit Vanity Fair, Ducesa de Sussex a cedat în fața fenomenului care a acaparat rețelele de socializare și a postat pe Instagram un mesaj deja viral: „2026 pare exact ca 2016”.

Când nostalgia devine virală

Nu doar prietenii din facultate răscolesc arhivele digitale. Chiar și Meghan Markle s-a alăturat trendului „2026 is the new 2016”, care a inundat social media cu amintiri de acum un deceniu. În timp ce majoritatea utilizatorilor postează imagini granulate pentru a demonstra cât de „minunat” a fost 2016, pentru Meghan anul are o semnificație aparte: atunci l-a cunoscut pe viitorul ei soț, Prințul Harry.

Postarea Ducesei a inclus un scurt clip alb-negru în care cei doi dansează desculți prin iarbă. Deși pare o amintire veche, videoclipul nu datează din 2016, ci a fost filmat chiar de fiica lor, Prințesa Lilibet Diana, născută în 2021. La următorul „swipe”, apare o fotografie din Botswana, locul unde Meghan și Harry au călătorit împreună la doar câteva săptămâni după ce au început să se întâlnească, în vara lui 2016. „Când 2026 arată exact ca 2016”, a fost mesajul care a însoțit imaginile.

Un an care le-a schimbat viața

Pentru Meghan Markle și Prințul Harry, 2016 a fost cu adevărat un punct de cotitură. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun și au început o relație discretă, ținută departe de ochii publicului timp de șase luni. Povestea lor a culminat cu nunta din 19 mai 2018, la Capela St. George din Castelul Windsor, urmată de venirea pe lume a primului lor copil, Prințul Archie Harrison, în 2019.

Relația cu familia regală a fost tensionată încă de la început, iar în 2020 cei doi soți au decis să renunțe la rolurile lor de membri seniori ai monarhiei și să se mute în California, unde locuiesc și astăzi. Ultima lor apariție împreună în Marea Britanie a fost la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, în 2022. Între timp, zvonurile despre o posibilă revenire a soților Sussex în Regatul Unit, în vara lui 2026, au dat naștere speranțelor că ar putea avea loc o reconciliere. Dacă va fi așa, poate că mesajul „2026 e noul 2016” va însemna mai mult decât o mostră de nostalgie — și poate chiar va readuce liniștea și armonia în familia regală.

CITEȘTE ȘI:

Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”

Plănuiește Meghan Markle prima sa vizită în Regatul Unit după aproape patru ani?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk a dat în judecată xAI: „Inteligența artificială m-a dezbrăcat și m-a umilit”
Știri
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk a dat în judecată xAI: „Inteligența artificială m-a dezbrăcat și m-a…
Tătarul și gimnasta de aur. Povestea unei iubiri sportive: Anca Surdu, medaliata lui Denis Alibec
Știri
Tătarul și gimnasta de aur. Povestea unei iubiri sportive: Anca Surdu, medaliata lui Denis Alibec
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte a noului Gold District
Adevarul
Atracție turistică spectaculoasă în Emirate. Dubaiul va avea o stradă din aur, parte...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
go4it.ro
Record istoric pentru cel mai temut avion care apără cerul României
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk a dat în judecată xAI: „Inteligența artificială m-a dezbrăcat ...
Mama unuia dintre copiii lui Elon Musk a dat în judecată xAI: „Inteligența artificială m-a dezbrăcat și m-a umilit”
Tătarul și gimnasta de aur. Povestea unei iubiri sportive: Anca Surdu, medaliata lui Denis Alibec
Tătarul și gimnasta de aur. Povestea unei iubiri sportive: Anca Surdu, medaliata lui Denis Alibec
TEST IQ | Calculați 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns 0, ai greșit
TEST IQ | Calculați 3-(3-3)+3. Dacă ai răspuns 0, ai greșit
BANC | Bulă și medicul nutriționist
BANC | Bulă și medicul nutriționist
Apocalipsa zombie, ediție oficială: guvernul SUA are un plan și nu, nu e o glumă
Apocalipsa zombie, ediție oficială: guvernul SUA are un plan și nu, nu e o glumă
Paste cremoase cu cârnați – o poveste cremoasă despre confort, dorință și paste făcute ca în Italia
Paste cremoase cu cârnați – o poveste cremoasă despre confort, dorință și paste făcute ca în Italia
Vezi toate știrile
×