BANC | Bulă și medicul nutriționist

De: David Ioan 31/01/2026 | 08:16
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc perfect pentru a începe weekendul cu un zâmbet larg pe buze. Amuză-te alături de noi, în rândurile de mai jos.

Speriat de faptul că s-a îngrășat după Sărbători, Bulă se duce la un medic nutriționist.
– Domnule doctor, vreau să slăbesc. Cum să fac?
– Simplu, domnule Bulă! Faceți mișcări ale capului. Mai întâi, la stânga. Apoi, la dreapta.
– Atât? De câte ori pe zi?
– De fiecare dată când vezi mâncare.

Alte bancuri amuzante

Îi cumpără Gheorghe lui Rozi o mașină de spălat rufe nouă-nouță. Ziua următoare merge el acasă și o găsește în pielea goală, stând lângă aparat…

– Na, da’ ce faci tu, Rozi?

– Păi, măi, aici așa scrie în instrucțiuni, că prima spălare se face fără haine!

 

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai fascinant Ziua Mediului.

 

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu schimba subiectul!!!

 

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

