BANC | Bulă și directorul

Într-o firma românească. Directorul către adjunct:

– Bulă, voiam să te felicit. Ești venit abia de un an și ai reușit să parcurgi toate treptele ierarhice de la simplu muncitor, până mi-ai devenit adjunct. Ai rezultate foarte bune. Felicitări, Bulă!

– Mulțumesc, tată!

Alte bancuri amuzante

Programul de sală

Programul meu de sală:

Luni: piept;

Marți: spate;

Miercuri: brațe;

Joi: picioare;

Vineri: abdomen;

Weekend: ceafă și cotlet.

„Ce faci, Bulă? Bine. În Maldive! Vacanță, distracție…”

Bulă e sunat de un vecin:

– Ce faci, Bulă?

– Bine. În Maldive!

– În Maldive? Ce faci acolo?

– Vacanță, distracție. Mai o plajă, mai un cocktail, mai un sushi. Tu?

– Eu în spatele tău la Supermarket și voiam să te întreb dacă vrei să te ajut cu sacul ăla de cartofi până acasă.

O tipă a dat un anunț la matrimoniale:

– Caut un bărbat care să nu ma bată, să nu fugă de mine și să fie bun la pat.

Primește multe răspunsuri tipa, și într-un final apare unul dintre pretendenți la ușă. Sună tipul la ușă, tipa răspunde, iar acesta își începe pledoaria:

– Doamnă, eu n-am mâini, deci nu te pot bate.

– N-am picioare, deci nu pot fugi de tine.

– Bine, bine, dar cum știu eu că ești bun la pat?

– Păi cu ce crezi că am sunat?

Bulă avea o grădină cu pepeni

Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

– Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor. Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: – Nicio problemă, acum sunt doi.

Bulă și noua lui soție

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

