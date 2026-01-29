BANCUL ZILEI | „Sunt fericit că am fost concediat”

Mai avem puțin până la weekend, iar asta înseamnă că este momentul perfect să ne relaxăm și să lăsăm grijile deoparte. Ce poate fi mai bun decât câteva bancuri savuroase care să ne aducă zâmbetul pe buze și să ne facă să râdem cu poftă? Glumele de mai jos sunt ideale pentru o a-ți schimba starea.

– Ce s-a întâmplat de ești așa fericit?

– Am fost concediat

– Și ăsta e motiv de bucurie?

– Da… ceilalți au fost arestați.

Ion și Gheorghe, doi ardeleni, discutau aprins:

– Mă, am tot auzit la televizor, la radio, am cetit in ziar despre bursă da’ n-am ințeles ce-i aceea. Tu știi?

– Cum să-ți explic, zice Gheorghe, să zicem că îți cumperi ouă, că astea fac pui, puii se fac găini, astea fac multe ouă din care tu scoți mulți pui, care se fac găini și ți-i plină curtea… Și într-o zi vine o apă mare și neagră și ți le ia pe toate. Și atunci tu șezi și cugeți și-ți spui: „rațe, nu găini trebuia să-mi cumpăr”. No, așe-i bursa!

Maria îl strigă pe Ion:

– Ioane, nu merge netul!

Ion răspunde calm:

– Dă-i un restart la router!

Maria, mirată:

– Și unde-i ăla?

– Ăla de lângă televizor, cu multe beculețe!

– Aaa…l-am scos din priză să bag mixerul!

– Alo? Bună ziua. Suntem de la Speed Internet și dorim să vă facem o ofertă ieftină pentru internet!

– Hmmm Nu cred ca e mai bună decât oferta pe care o am acum!

– Scuzați-mă dar ce furnizor de internet aveți acum?

– Pe vecinul!

Google a deschis un birou unde te poți duce să întrebi absolut orice.

Vine Costică și întreabă:

– Unde este acum frate-miu ?

Google calculează și:

– Este în mașină, la zece km de Paris și se duce să încheie o afacere de cincisprezece milioane de dolari cu firma “La Farge”

Dar tata?

– Taică-tu este în localitatea Big Horn pe Misissipi și pescuiește.

– Te-am prins. Tata a murit acum cinci ani.

– Mort este bărbatul mamei tale. Taică-tu face ce spunem noi.

