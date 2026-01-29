Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie 2027

O veste importantă pentru românii care au lucrat legal în Germania: în următorii ani, o categorie semnificativă de pensionari va beneficia de noi drepturi financiare datorită unei modificări a legislației pensiilor germane. Schimbările fac parte din implementarea Mütterrente III.

Germania se pregătește pentru un proces amplu de revizuire a peste 10 milioane de conturi de pensii, o schimbare care va afecta milioane de pensionari, inclusiv români care au lucrat legal în această țară și primesc pensie de la statul german. Scopul principal al acestei actualizări este implementarea Mütterrente III, a treia etapă a pensiei pentru creșterea copiilor, menită să recunoască integral perioadele dedicate îngrijirii copiilor. Deși modificarea legislativă intră oficial în vigoare în 2027, plățile efective vor începe abia în 2028, cu aplicare retroactivă.

Mütterrente nu reprezintă o pensie separată, ci un mecanism prin care părinții primesc puncte de pensie pentru perioadele în care și-au dedicat timpul creșterii copiilor, chiar dacă acest lucru a limitat sau întrerupt activitatea profesională. Beneficiarii nu sunt doar mamele, ci și tații care au contribuit la creșterea copiilor, iar scopul este recunoașterea echitabilă a acestei perioade în calculul pensiei.

Pilonul Mütterrente a fost introdus în 2014 și extins în 2019. Noua etapă, Mütterrente III, aduce o schimbare majoră: egalizarea completă a drepturilor pentru toți părinții, indiferent de anul nașterii copilului. Această modificare va influența milioane de pensionari ale căror cariere au fost afectate de creșterea copiilor și va fi benefică și pentru românii care au muncit cu carte de muncă în Germania și primesc pensie de la statul german.

Chiar dacă legislația intră în vigoare la 1 ianuarie 2027, plata efectivă va fi posibilă doar în 2028. Motivul este complexitatea procesului de recalculare: autoritățile trebuie să verifice peste 10 milioane de dosare individuale, fiecare cu istoricul său profesional și juridic.

Aceasta presupune actualizări semnificative ale sistemelor informatice și verificarea impactului asupra altor drepturi, cum ar fi pensiile de urmaș sau alte beneficii sociale.

CITEȘTE ȘI: Ajutor social 2026. Câți români au aplicat și cât plătește România în total

Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit