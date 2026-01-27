Ajutor social 2026. Câți români au aplicat și cât plătește România în total

Creșterea numărului de beneficiari de ajutoare sociale se mărește de la an la an. Numai în 2025, statul a plătit 37,58 miliarde de lei pentru toate categoriile de beneficiari: alocații de plasament, ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne, energie termică, gaze naturale, electricitate, hrană pentru bolnavii de HIV/SIDA și TBC, drepturile persoanelor cu dizabilități, alocații, concedii de maternitate și indemnizații pentru creșterea copilului.

Pentru categoriilor vulnerabile de cetățeni, ajutorul social din România reprezintă un real sprijin, Statul oferă sprijin financiar și servicii persoanelor și familiilor, copiilor, persoanelor bolnave sau cu dizabilități, celor aflate în situații de risc, cu scopul de a nu duce grija zilei de mâine.

Câți români au aplicat și cât plătește România în total

Ajutorul social de la stat se acordă exlusiv persoanelor care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice fiecărei categorii sociale. În 2025, alocațiile de stat pentru copii au costat statul 14,309 miliarde de lei – pentru aproximativ 3.553.796 de beneficiari.

În paralel, palta indeminzației pentru creșterea copilului – care asigură susținerea mamelor și taților, a fost de 6,58 miliarde de lei – pentru 150.861 de beneficiari (129,126 mame și 21,735 tați). Dreptul persoanelor cu dizabilități a costat statul român 7,03 miliarde de lei – pentru 930,773 beneficiari (849,893 adulți și 80,880 copii).

”În anul 2025, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a efectuat plăţi totale în valoare de 37,58 miliarde lei pentru toate categoriile de beneficii de asistenţă socială, sprijinind aproximativ 7,1 milioane de beneficiari lunar. Prin comparaţie, în anul 2024, plăţile au însumat 36,79 miliarde lei, fiind acordate unui număr de aproximativ 6,4 milioane de beneficiari lunar”, a transmis ANPIS.

Lista ajutoarelor sociale

Ajutor de incluziune și ajutorul pentru familiile cu copii

Ajutoare de încălzire și supliment pentru energie

Ajutor de urgență – familiilor aflate în situații excepționale, precum calamități naturale, incendii, accidente, probleme grave de sănătate sau alte evenimente care pot duce la excluziune socială.

Ajutor de înmormântare

Alocație de stat pentru copii

Alocația de plasament

Alocația de hrană

Concediu de maternitate

Concediu pentru creșterea copilului

Stimulente de inserție

Drepturi acordate persoanelor cu handicap

Indemnizația lunară de hrană HIV/SIDA

