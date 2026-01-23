Ce se întâmplă cu toate pensiile din februarie. Toți pensionarii români sunt afectați

Luna februarie 2026 vine cu modificări importante în calendarul plăților sociale, generate în principal de faptul că mai multe date obișnuite de virare sau distribuire a banilor cad în zile de weekend. Din acest motiv, milioane de români, pensionari, părinți, persoane cu dizabilități, șomeri și elevi, vor primi banii fie mai devreme, fie cu mici întârzieri față de datele cunoscute.

Aproximativ 2,3 milioane de pensionari din România își primesc pensia prin intermediul Poștei Române. În mod normal, distribuirea pensiilor începe în prima zi a fiecărei luni. În februarie 2026, data de 1 cade într-o zi de duminică, astfel că procesul de livrare va începe efectiv luni, 2 februarie. Cei aproximativ 14.000 de poștași vor avea la dispoziție mai multe zile pentru a ajunge la toți beneficiarii, iar distribuirea se va face etapizat, în funcție de zone și trasee.

Când vor fi virate pensiile în luna februarie

Pentru pensionarii care primesc banii direct în cont bancar, pensiile vor fi virate pe card joi, 12 februarie 2026. Aceasta este data standard pentru plățile electronice, iar sumele vor fi disponibile în aceeași zi, în funcție de bancă.

Persoanele care încasează prima pensie vor primi banii într-un interval mai larg, respectiv între 13 și 17 februarie. În aceste cazuri, plata se face inițial prin poștă, urmând ca ulterior, dacă există un cont bancar activ, pensia să fie virată direct pe card.

Pensionarii români care locuiesc în străinătate vor fi ultimii care vor primi pensiile în luna februarie. Pentru aceștia, transferurile sunt programate pentru data de 19 februarie 2026.

Pensionarii și persoanele cu venituri mici pot beneficia și în februarie de un sprijin financiar sub forma unor vouchere lunare de 50 de lei, destinate achitării facturilor la energie electrică. Acest ajutor nu se acordă automat, ci doar pe baza unei cereri depuse de beneficiar.

Sprijinul este destinat persoanelor care au venituri sau pensii de cel mult 1.950 de lei, în cazul celor care locuiesc singuri, și de până la 1.780 de lei de persoană, în cazul gospodăriilor cu mai mulți membri. De regulă, voucherele sunt acordate la începutul lunii, pentru consumul din luna precedentă, și pot fi primite fie în format electronic, fie tipărit.

Alocațiile de stat pentru copii și indemnizațiile de creștere a copilului sunt, în mod obișnuit, virate pe data de 8 a fiecărei luni. În februarie 2026, această dată cade într-o zi de duminică, astfel că plățile vor fi efectuate fie vineri, 6 februarie, fie luni, 9 februarie, în funcție de bancă și de sistemul de procesare.

Cuantumul alocațiilor rămâne neschimbat: 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la doi ani (sau până la trei ani în cazul celor cu handicap), 292 de lei pentru copiii între doi și 18 ani, precum și pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională, și 719 lei pentru copiii cu handicap între trei și 18 ani. Nici în 2025, nici în 2026 nu au fost operate majorări ale acestor sume.

