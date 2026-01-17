Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează

Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari! Aceștia se vor bucura de pensii mari, în niște zile în care alți seniori abia reușesc să se descurce de pe o zi pe alta. Toate detaliile în articol.

Pensiile militarilor sunt mai mari decât pensiile civililor, iar un soldat are o pensie mai mare decât pensia medie pe țară. Acesta nu este singurul avantaj pe care militarii îl au, iar ei ies la pensie la vârstă mai mică.

Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari

Pensii militare:

soldaţi/gradaţi profesionişti (sgp) – 3.765 lei;

subofiţeri şi maiştri militari – 4.481 lei;

ofiţeri – 7.071 lei;

generali – 14.694 lei lei

Cu toate astea, guvernul va lansa un proiect de lege prin care să crească vârsta de pensionare a acestora. În prezent, militarii se pensionează la 60 de ani, în timp ce românii civili se pensionează la vârsta de 65 de ani.

Astfel, este posibil ca vârsta de pensionare a militarilor să crească treptat de-a lungul anilor și să ajungă la 65 de ani în anul 2035:

2031- 61 ani;

2032-62 ani;

2033- 63 ani;

2034- 64 ani;

2035- 65 ani.

Metoda de plată a pensiilor va fi schimbată?

Cu toate că un număr semnificativ de seniori sunt obișnuiți de ani de zile cu momentul în care poștașul le bate la ușă pentru a le aduce pensia, acest lucru se poate schimba. Ministrul Muncii a lansat un program care are ca scop accelerarea schimbării către plata pe card, fără a impune însă în mod obligatoriu această schimbare.

Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Ministerului Muncii, plata pensiilor prin intermediul Poștei Române implică costuri mult mai mari pentru stat decât prin cea făcută direct pe card. Prin urmare, programul lansat își dorește să informeze pensionarii cu privire la avantajele pe care plata electronică le aduce și să îi îndemne pe aceștia să își deschidă conturi bancare, dar nu în mod obligatoriu.

