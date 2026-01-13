Acasă » Știri » Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga

Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 15:56
Ce pensie infimă are Aurel Pădureanu. Cât primește de la statul român văduvul Corneliei Catanga
Aurel Pădureanu încearcă să organizeze, din nou, un spectacol în memoria Corneliei Catanga (sursă foto: facebook.com)
Aurel Pădureanu se descurcă tot mai greu cu banii, asta pentru că are o pensie mică și cântările nu mai vin ca altădată. Artistul a plătit 800 de lei întreținerea. Copiii îi sar în ajutor cu ce pot și astfel reușește să mai ducă problemele.

Cu toate astea, artistul e mulțumit că sănătatea îl ajută să își mai poate practica meseria. În rest, simte că le poate rezolva pe toate dacă are credință. Aurel Pădureanu nu concepe cum am ajuns să trăim din nou aceste vremuri vitrege, când totul costă mai scump decât face.

„Sănătatea e cea mai importantă, e esențială. Dacă ai sănătate, poți să faci și bani, dar dacă n-ai sănătate, nu poți să faci absolut nimic. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă pot să-mi fac meseria, cât o să vrea Dumnezeu să mă țină sănătos”, a spus Aurel Pădureanu pentru Spynews.

Aurel Pădureanu are o pensie mică

Solistul are una dintre cele mai mici pensii, de 2.000 de lei, asta pentru că mulți artiști lucrau la negru pe vremea lui Ceaușescu și nu aveau un serviciu permanent. Acum, Aurel Pădureanu spune că nu i-a mai rămas decât să se roage, deoarece prețurile au explodat și situația e tot mai greu de controlat.

„Ne rezumăm la ceea ce avem, mă duc la biserică, mă rog la Dumnezeu. Este foarte greu, enorm de greu. Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu, dar nu avem ce să facem. Nu se poate rezolva absolut nimic. Ne rugăm la Dumnezeu să ne țină sănătoși. Totul este foarte scump, nu credeam că o să apucăm timpurile astea. Nici pensia nu e mare, am una dintre cele mai mici pensii, dar asta e viața. Majoritatea artiștilor au lucrat pe timpul lui Ceaușescu, uneori și la negru, și nu au prestat astfel încât să aibă un serviciu în permanență. Important e să fiu sănătos, mă descurc cum pot, am copiii lângă mine. Mă ajută și ei, am copii foarte buni și mă ajută. Singura speranță e la Dumnezeu, acolo e singura speranță”, a mai spus Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu o visează mereu pe Cornelia Catanga

Aurel Pădureanu e tot timpul cu gândul la cea care i-a fost soție, Cornelia Catanga, pe care recunoaște că o visează deseori. Au avut o căsnicie de poveste și nu poate uita asta. Viața nu mai e la fel de când ea a plecat în pandemie.

„O visez mereu, o visez așa de frumos, așa cum am avut noi căsnicia noastră, elegantă și frumoasă. Nu există în România așa cum am fost eu cu Cornelia și Alexandru, trei artiști cu trei stiluri muzicale total diferite. Cornelia a cântat muzică lăutărească, eu am cântat romanță, iar Alexandru e unul dintre cei mai mari pianiști din România, acum e plecat în SUA”, a precizat el.

