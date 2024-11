Fiul Corneliei Catanga refuză să meargă la mormântul mamei sale. Motivul pentru care nu vrea să calce la locul de veci

Cornelia Catanga, marea doamnă a muzicii lăutărești, a lăsat multă tristețe în urma ei odată cu trecerea la cele veșnice. Fiul ei nu a putut accepta nici până în prezent, după trei ani de la tragicul eveniment, faptul că mama lui nu mai este. Motivul pentru care nu merge la mormântul mamei sale este uimitor!

Cornelia Catanga a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Anunțul trist al morții reginei muzicii lăutărești era făcut în urmă cu 3 ani de Mara Bănică, șocată și îndurerată de această veste cumplită.

Aurel Pădureanu, soțul regretatei artiste, a mărturisit că merge și își vizitează marea iubire des, dar o face singur. Acest lucru se întâmplă pentru că Alexandru Pădureanu, fiul Corneliei Catanga, nu vrea să creadă că mama lui a murit și preferă să nu o viziteze pe aceasta.

„Înainte mă duceam la ea la mormânt și la două zile, în fiecare zi o perioadă. Acum, ajung la 3-4 zile. Mă duc singur că băiatul nici nu vrea să vină cu mine. Mi-a zis: „Mama nu e moartă”. Și eu tot speram în primul an, ziceam că e plecată. Când mi-am dat seama că nu o să mai fie niciodată, am intrat în depresie, plecam din casă. Eu la biserică mi-am găsit liniștea. Într-un an și ceva am slăbit 18 kilograme. Aveam o stare proastă, dar cum nu știu ce a făcut divinitatea. Poate se roagă ea pentru mine și Alexandru. Mi-a dat o putere teribilă.”, a declarat Aurel Pădureanu pentru wowbiz.ro.