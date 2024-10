Aurel Pădureanu, vis premonitor înainte de naşterea nepoatei. Fiul Corneliei Catanga nu și-a văzut încă fiica: ”A fost terminat!”

De mai bine de trei ani, de când și-a pierdut soția, Aurel Pădureanu a avut parte de multă suferință. Se simte singur și îi este tare dor de femeia cu care a împărțit 33 de ani din viață. Însă, întotdeauna după ploi și furtuni, indiferent de anotimp, mai răsare și soarele. Asta s-a întâmplat recent când bărbatul a devenit bunic. Nora sa a adus pe lume o fetiță, iar Aurel Pădureanu are deja planul făcut. Nu a apucat să o vadă pe micuță, din cauză că starea nu i-a permis, însă nu este singurul care nu a asistat la naștere. Nici Alexandru Pădureanu, tatăl nou-născutei nu a fost prezent când fiica lui a venit pe lume. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Aurel Pădureanu a spus de ce nu și-a lăsat fiul să plece în America pentru a o vedea pe fiica lui, dar și care este planul lui pentru nepoata abia venită pe lume.

Aurel Pădureanu este tare încântat de faptul că a devenit bunic, după ce nora lui a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Nu a apucat să își vadă nepoțica, însă înainte ca micuța să vină pe lume, bărbatul susține că a primit un semn de la răposata sa parteneră. Cornelia Catanga i-a apărut în vis, iar acum Aurel Pădureanu este convins că în nepoțica sa dăinuiește o parte de spiritul Corneliei Catanga.

Cornelia Catanga i-a apărut în vis și…”Trăiește prin spiritul nou născutei”

„Nora mea a născut în America, a plecat când avea trei luni de sarcină acolo. Eu nu am apucat să îmi văd nepoțica, dar am visat-o pe Cornelia înainte cu o zi ca fetița să se nască. Nu mi-a spus nimic în vis, dar îmi zâmbea, ca și cum ar fi vrut să-mi transmită că este ea. La naștere totul a decurs bine, are 3.700 kg. S-a născut cu 3.200 și în câteva zile a mai pus pe ea. Este spiritul Corneliei acolo la micuță. O cheamă Anastasia Cornelia. Și seamănă cu ea.Este cea mai mare bucurie căci după lovitura pe care am primit-o nu credeam că mă voi mai reface. E ca și cum Cornelia trăiește prin spiritul micuței noi venite”, a spus Aurel Pădureanu pentru CANCAN.RO.

Încântat de prima lui nepoțică, Aurel Pădureanu speră ca micuța să îi moștenească talentul bunicii sale, Cornelia Cantanga, și să devină artistă.

„Mă sună nora cu video și o văd pe fetiță, o să vină timpul să mă duc acolo să o văd. Aștept întâlnirea cu ea, dar nu știu când va fi. Alex este în România, va pleca peste o lună, o lună jumătate în America. Nu a apucat nici el să își vadă copilul. Este primul lui copil și a fost terminat, dar Dumnezeu i-a dat putere, forță și ne rugăm pentru sănătatea fetiței, să fie fericită și să aibă noroc în viață. Să fie o mare artistă așa cum a fost bunica ei” , a mai dezvăluit emoționat bărbatul.

De ce nu și-a văzut fiul lui Aurel Pădureanu fetița nou născută: „Nu a vrut să mă lase singur”

Aurel Pădureanu susține că a trecut printr-o perioadă dificilă. A slăbit în jur de 18 kilograme din cauza suferinței și a singurătății, astfel că fiul lui a decis să ia taurul de coarne și să se ocupe de tatăl lui. Nu a vrut să-l lase singur, astfel că a ales să se întoarcă în România. A avut aici concerte, a strâns bani și și-a ajutat tatăl cu tot ce a putut. În ceea ce-l privește pe Aurel Pădureanu, nici nu vrea să audă de America.

„Alex nu a plecat în America pentru că nu a vrut să mă lase pe mine aici singur, dar va pleca. Eu nu vreau să mă mut acolo pentru că vreau să mor în țara mea, nu în America. Vreau să mor lângă Cornelia. Degeaba se spune că în America sunt câinii cu covrigi în coadă, că nu sunt. Eu am fost în `87 în America, atunci când nici nu visau alții să ajungă.Am copiii din prima căsătorie aici. Nu mă interesează să mă mut. Eu m-am apropiat mai mult de divinitate, am slăbit 18 kilograme, dar sunt sănătos. De la suferință am slăbit” , a mai declarat bărbatul.

