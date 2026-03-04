Acasă » Exclusiv » Ce pun la cale Alexia Eram și „cumnățica”, la cafea cu fiul lui Dan Bittman. Hipstereală organizată în buricul Capitalei

De: Andrei Iovan 04/03/2026 | 05:50
Cine spune că vibe-ul boem al Capitalei e despre matcha și deserturi instagramabile, n-a fost atent la ce se întâmplă în cercurile tinerilor cunoscuți din showbiz. La prima vedere, avem impresia că ne-am întors pe la începutul anilor 2000, atunci când găștile se strângeau în fața blocului, doar că acum, semințele de floarea soarelui au fost înlocuite cu cele de chia și eventual un flat white fancy (de specialitate). Alexia Eram e pe hipstereală totală și îi are ca și complici pe fosta „cumnățică”, Laura Giurcanu și pe Alex, fiul cel mare al lui Dan Bittman, care se vede că a moștenit calitatea de gentleman de la tatăl lui. CANCAN.RO are imagini tari!

Când ne gândim la fiica Andreei Esca, parcă ne-am aștepta să o vedem pe la localuri de fițe din zona de nord a Capitalei, cochetă, aranjată, dichisită, cum stă frumos pe un fotoliu din catifea, în timp ce fotografiază un acai bowl. Dar nu, Alexia intră la altă categorie.

Alex Bittman și Laura Giurcanu, la cafenea

Hipstereală în adevăratul sens al cuvântului. Ținută super lejeră și râsete, chiar în pragul ușii unei cafenele de cartier.

Alexia Eram, hipstereală totală cu fosta „cumnățică” și fiul lui Dan Bittman

O vedem pe fiica Andreei Esca cum se grăbește să se întâlnească cu cei doi amici, iar ținuta pe care a purtat-o este din același film cu activitatea aleasă. O pereche de jeansi largi, bocanci („decorați” de Mama Natură cu niște noroi, dar deh, contribuie la vibe), o jachetă neagră o geantă în aceeași nonculoare. Nu a omis să-și pună nici mărțișor în piept, doar că firul alb cu roșu a cam luat-o la vale. Din nou, un detaliu care poate a fost ales intenționat, pentru a completa neglijența bine gândită. În orice caz, odată ajunsă în compania celorlalți doi amici, putem sesiza cum zâmbetul Alexiei a luminat intrarea în cafenea.

Alexia Eram, pe pragul ușii de la cafenea, cu Laura Giurcanu

Așezați pe pragul ușii o așteptau Alex Bittman și Laura Giurcanu, care păreau angrenați într-o discuție interesantă. Și ei, tot cu outfit-uri super lejere, care te duc cumva cu gândul că au luat pe ei ce le-a picat la mână din dressing. La un moment dat, Alex Bittman, ca un gentleman, s-a ridicat și i-a cedat locul Alexiei, pentru ca ea și fosta „cumnățică” să  discute în liniște.

