Cum arată fiul cel mai mic al lui Michael Jackson. Bigi a trăit departe de lumina reflectoarelor și nu vrea să fie celebru

De: Daniel Matei 04/03/2026 | 06:10
Cum arată fiul cel mai mic al lui Michael Jackson. Bigi a trăit departe de lumina reflectoarelor și nu vrea să fie celebru
Sursa foto: Profimedia
Bigi Jackson, fiul cel mic al regretatului Michael Jackson, a fost surprins recent în public în timp ce se bucura de o masă cu prietenii în Los Angeles.

Tânărul de 24 de ani, care este extrem de discret și apare rar la evenimente publice, a purtat un tricou albastru cu imprimeu, pe care scria „Quint’s Shark Fishing”, precum și pantaloni de trening negri. El a părut foarte relaxat în timp ce a savurat masa împreună cu amicii săi, scrie Hello Magazine.

Fiul lui Michael Jackson are o relație foarte bună cu frații săi

Bigi, care și-a schimbat numele din Blanket în 2015, s-a născut prin mamă surogat în 2002, iar identitatea mamei sale nu a fost niciodată dezvăluită. El este foarte apropiat de frații săi mai mari, Prince și Paris, și avea doar șapte ani când Michael a murit.

„Fiecare moment pe care îl petrec cu frații mei acum, mai ales că îmbătrânim și propriile noastre vieți încep să înflorească și să se dezvolte, fiecare moment pe care îl petrec cu ei, orice mică cină în familie, orice ieșire în familie, este cu adevărat un moment special”, a declarat Prince pentru Good Morning Britain.

„În acest moment al vieții noastre, nu mai simțim că există acea ierarhie de genul «Eu sunt fratele mai mare». Este mai degrabă vorba despre faptul că suntem cu toții frați și suntem cumva cu toții la același nivel, unde sora mea are punctele ei forte, iar fratele meu are punctele lui forte, iar acolo unde eu nu sunt la fel de puternic în anumite domenii, ei mă completează în acest fel”, a mai spus el.

Sursa foto: Profimedia

Paris, care este model, actriță și cântăreață, și-a recunoscut relația strânsă cu Bigi într-un omagiu emoționant adus fratelui ei cu ocazia celei de-a 18-a aniversări, în februarie 2020.

Născut în 2002 prin mamă surogat, Bigi a devenit cunoscut publicului încă din primele luni de viață. Mulți își amintesc episodul controversat din Berlin, când Michael Jackson și-a ținut bebelușul peste balconul unui hotel pentru a-l arăta fanilor adunați jos – un moment care a stârnit reacții puternice în întreaga lume.

Michael Jackson revine în topuri, la 17 ani de la moartea sa. O piesă celebră a ajuns în Official Dance Singles Chart

Trailerul „Michael”: Jaafar Jackson, nepotul lui Michael devine Regele Popului în biopicul despre Michael Jackson

