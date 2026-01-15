Acasă » Știri » Pensionarul care a învins Casa de Pensii în instanță. Ce majorare a primit după ce a câștigat procesul

De: Alina Drăgan 15/01/2026 | 22:38
O victorie importantă a fost obținută de un pensionar din Brașov. Acesta a reușit să învingă Casa de Pensii și să obțină „valorificarea grupei a II-a în procent de 100%”. Astfel, în urma decizie instanței a reușit să își crească pensia. Ce majorare a primit după ce a câștigat procesul?

Casa de Pensii a pierdut în fața unui pensionar și este nevoit să emită o nouă decizie de pensionare prin care să valorifice grupa a II-a de muncă în procent de 100%, lucrată timp de doi ani înainte de Revoluție. Modificare se va face în baza unei adeverințe pe care pensionarul a obținut-o de la o Arhivă și în care demonstrează că timp de doi ani a lucrat la compania Tractorul Brașov în grupa a II-a de muncă.

Pensionarul în cauză are 58 de ani și a dat în judecată Casa de Pensii, după ce aceasta i-a respins cererea de pensionare pentru că „nu erau îndeplinite condițiile de vârstă”. Însă, acum, după ce a câștigat procesul, pensionarului i se va reduce vârsta standard de pensionare și îi va crește punctajul de pensie.

Potrivit legii, „încadrarea în grupele I şi II de muncă se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul să lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru”.

Iar tribunalul Brașov a decis să oblige Casa de Pensii să valorifice grupa a II-a de muncă a pensionarului în procent de 100% și de asemenea să îi permită să se pensioneze mai devreme. Deși inițial nu i-a fost acceptată cererea de ieșire la pensie, bărbatul a reușit să obțină un buletin de calcul al pensie din care rezultă că a avut 62 de puncte de stabilitate pentru care ar fi obținut o pensie de 5.022 de lei.

Mai exact, pensionarul a primit 22 de puncte pentru munca în condiții normale. Pentru că a fost încadrat la grupa a II-a de muncă a primit nu mai puțin de 20 de puncte. El a primit puncte suplimentare pentru condiții de muncă 4,95 puncte. De asemenea, mai are 2.7 puncte pensie suplimentară. Acesta a primit și 11 puncte de stabilitate sau bonus.

Astfel, în cele din urmă, prin modificarea cerută de Tribunalul Brașov, pensionarul va primi doar o creștere simbolică de pensie, însă va reuși să iasă la pensie, iar cererea lui nu o să mai fie respinsă.

