Pensionarii care vor primi 2.163 de lei în plus. De când se va aplica majorarea

Odată cu creșterea salariului minim brut, există o anumită categorie de români care vor primi bani în plus la pensie. Suma se acordă începând de anul acesta, iar seniorii vor avea un venit de 2.163 de lei în plus/lună, fără să fie nevoie de cereri sau recalculări.

Este vorba despre pensionarii cu grad I de invaliditate – persoanele care suferă de afecțiuni grave și au nevoie permanentă de sprijin pentru activități zilnice. Începând cu 1 iulie 2026, această categorie de seniori vor primi bani în plus la indemnizație de însoțitor, în plus față de pensia de invaliditate.

Câți bani în plus vor primi o parte din pensionari

Potrivit Art. 67, din legea nr. 360/2023, suma pentru indemnizația de însoțitor se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie – 50% din sumă. Asta înseamnă că odată cu mărirea salariului minim brut pe economie va crește și suma alocată indemnizațiilor se însoțitor pentru persoanele vulnerabile.

Reamintim că în prezent, îndemnizația lunară de însoțitor este de 2.025 lei. Începând cu 1 iulie, această sumă se va majora cu 137,5 lei, iar indemnizația va ajunge la 2.162,5 lei. Potrivit statisticilor, în luna noiembrie 2025, în România existau 45.995 de persoane care beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate.

Ajutorul de invaliditate (gradul I,II, II) se acordă persoanelor care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, nu au atins vârsta de pensionare sau au stagii de cotizare contributive. Suma este stabilită în funcție de gradul de invaliditate și vechime. De asemenea, odată cu atingerea vârstei de pensionare, seniorii cu gradul I de invaliditate nu vor pierde indemnizația. Pensia de invaliditate se transformă în pensie de limită de vârstă, beneficiarul alegând cuantumul cel mai avantajos.

A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul

Cât te costă, de fapt, să trăiești singur în România, în 2026. Facturile care te îngroapă lunar