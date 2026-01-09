Cât te costă, de fapt, să trăiești singur în România, în 2026. Facturile care te îngroapă lunar

Românii au un nivel de trai scăzut, comparativ cu alte state din regiune. Prețurile actuale și taxele au afectat au lovit în plin mai multe categorii de persoane, iar multe domenii de activitate au avut de suferit. O familie de patru persoane are nevoie de 10.554,8 lei, fără chirie, pentru a avea un trai decent, potrivit Numbeo.

Costurile sunt mai ridicate, și vorbim de 12.208,9 lei, dacă cei patru locuiesc în Capitală. Situația se schimbă radical în cazul unei persoane singure. Aceasta are nevoie de 2.969,3 lei, asta dacă nu locuiește în București, și de 3.409,5 lei, dacă își duce traiul în Capitală. Veniturile nu mai țin aici pasul cu cheltuielile zilnice. Cu toate astea, costurile variază de la o zonă la alta. În alte țări este, însă, o altă poveste. La o primă analiză se poate observa o discrepanță majoră între noi și alte populații.

În Ungaria și Serbia costurile sunt mai ridicate decât în România

În Ungaria și Serbia viața e mai scumpă decât în România. Dacă bulgarii sunt aproape de noi, în Republica Moldova alimentele și chiria sunt mai ieftine. Aici o familie de patru persoane trebuie să dispună de 9.183,1 lei, fără chirie, în timp ce o persoană ar avea nevoie de 2.677,1 lei. În Bulgaria cheltuielile sunt cu 2,0% mai mari decât în ​​România, iar chiria este, în medie, cu 9,2% mai mică decât în ​​țara noastră. Patru persoane au nevoie de 10.983,8 lei, o persoană fără famile de 3.030,6 lei, fără chirie.

Ungurii au nevoie de 11.987,1 lei, patru persoane, iar o persoană singură de 3.330,3 lei, fără chirie.

În Ucraina costurile nu sunt ridicate, însă, condițiile economice nu sunt dintre cele mai bune, iar asta din cauza războiului. În această țară o familie ar trebui să beneficieze de 7.404,9 lei, iar pentru o persoană singură costurile sunt de 2.064,1 lei, tot fără chirie.

În Serbia totul este mai scump, în medie, cu 5,3% decât în ​​România, în timp ce chiria este, în medie, cu 9,0% mai mare. Costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane sunt de 10.878,8 lei, în schimb pentru o persoană singură sunt de 3.131,0 lei, fără chirie.

Citește și: Calcul complet. Ce pensie primește o asistentă medicală care a contribuit 30 de ani

Citește și: Am făcut calculul. Ce pensie vei primi în funcție de meseria ta, daca ai muncit 35 de ani cu carte de muncă. Tabel complet