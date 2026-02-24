Acasă » Știri » Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 19:44
Sfârșitul lunii februarie aduce dificultăți financiare pentru mai multe semne zodiacale. Conjuncția Lună–Uranus vine cu schimbări importante în sectorul financiar. În timp ce unele zodii s-ar putea alege cu venituri suplimentare, altele stau destul de prost la capitolul financiar. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, un semn zodiacal pierde o sumă importantă de bani.

Următoare perioadă are un impact clar asupra banilor: decizii amânate, plăți neprevăzute și negocieri complicate. Potrivit previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, un semn zodiacal se află într-o perioadă destul de proastă în ceea ce privește finanțele.

Contextul astral actual este dominat de influențe puternice și nu mai este loc de compromisuri sau amânări. Planete precum Marte, Saturn și Pluto pun presiune pe deciziile profesionale. Mai mult, totul se desfășoară pe fundalul retrogradării lui Mercur, care cere prudență maximă în contracte, investiții și cheltuieli.

Astfel, pentru unele semne zodiacale apar dificultăți în sectorul financiar. Conform previziunilor făcute de Cristina Demetrescu, pentru Berbeci urmează trei săptămâni de reglaje financiare. Apar situații riscate, iar acești nativi pot pierde sume importante de bani.

De asemenea, pentru Berbeci apar și restanțe, care se cer acum plătite. Fie că e vorba de facturi, taxe sau obligații uitate, acum vine nota de plată. Finalul de lună îi prinde pe acești nativi cu buzunarele goale. Iar lucrurile nu se reglează nici în prima parte a lunii martie.

„Pentru Berbeci urmează trei săptămâni de reglaje financiare. Apar situații restante: facturi, taxe, obligații uitate sau detalii administrative care trebuie clarificate.

Este o perioadă bună pentru a descoperi erori vechi, inclusiv plăți făcute greșit sau sume pierdute din neatenție. Nu este momentul pentru investiții riscante, ci pentru ordine și disciplină bugetară”, spune Cristina Demetrescu.

Nativii care aveau în plan să facă investiții, poate ar trebui să mai aștepte. Nu este un moment bun pentru a semna contracte, căci mulți bani ar putea să fie pierduți. Impasul financiar în care Berbecii se află se poate încheia la sfârșitul lunii martie.

Perioada următoare este marcată de prudență, reorganizare și ajustări financiare. Mercur retrograd în Pești creează confuzii, dar oferă și ocazia de a corecta greșeli vechi.

