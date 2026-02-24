Acasă » Știri » Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci un măr în fiecare zi. Două componente bioactive joacă rolul principal

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 21:15
Merele sunt printre cele mai populare fructe din lume, apreciate nu doar pentru gustul dulce-acrișor, ci și pentru efectele lor asupra sănătății. Accesibile tot anul, ușor de transportat și disponibile într-o varietate impresionantă de soiuri, acestea au câștigat renumele de aliment „de bază” pentru menținerea unei stări bune de sănătate. Însă efectele consumului zilnic nu se limitează la senzația de prospețime sau la plăcerea gustului: ele se resimt la nivel digestiv, metabolic și cardiovascular.

Merele sunt bogate în fibre și antioxidanți, iar doi compuși bioactivi joacă rolul principal în beneficiile observate: fibrele solubile, în special pectina, și polifenolii, cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante. Fibrele contribuie la reglarea tranzitului intestinal și la eliminarea colesterolului prin legarea acestuia în intestin, în timp ce polifenolii ajută la protejarea vaselor de sânge și la reducerea stresului oxidativ, un factor implicat în apariția bolilor cardiovasculare.

Un compus de interes special este quercetina, care se regăsește în special în coaja mărului. Aceasta influențează dilatarea vaselor de sânge și poate sprijini menținerea tensiunii arteriale într-un interval sănătos. În plus, compușii bioactivi din mere au un efect protector asupra inimii, contribuind la reducerea riscului unor afecțiuni cronice.

Primele efecte ale consumului zilnic de mere apar la nivel digestiv. Fibrele solubile susțin o funcționare optimă a intestinelor, ajută la menținerea echilibrului florei intestinale și prelungesc senzația de sațietate. Această reglare digestivă poate influența indirect și controlul greutății, reducând nevoia de gustări nesănătoase între mese.

Mai mult, aportul constant de fibre și antioxidanți favorizează menținerea unui nivel stabil de energie pe parcursul zilei. Fluctuațiile bruște de glicemie, care pot provoca oboseală sau senzația de letargie după-amiaza, sunt astfel reduse, contribuind la o stare generală de bine.

Consumul regulat de mere are un impact pozitiv și asupra sistemului cardiovascular. Cercetările arată că aportul zilnic poate reduce colesterolul total și LDL („colesterolul rău”), ceea ce susține buna funcționare a inimii și scade riscul apariției bolilor cardiace. Această asociere între mere și sănătatea inimii explică, cel puțin parțial, faimoasa expresie potrivit căreia „un măr pe zi ține doctorul departe”.

