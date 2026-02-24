Acasă » Știri » Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia

Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 19:26
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta

Salariatele din România care urmează tratamente de fertilizare in vitro au dreptul, în baza cadrului legal în vigoare, la zile libere plătite suplimentare dedicate etapelor medicale esențiale ale procedurii. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor aflate în tratamente de fertilitate prin acordarea de timp pentru intervențiile medicale fără diminuarea veniturilor salariale.

În prezent, la nivelul Ministerul Muncii se află în consultare publică un proiect normativ care vizează continuarea programului de susținere financiară pentru procedurile de fertilizare. Propunerea urmărește menținerea accesului la vouchere destinate acoperirii unei părți din costurile tratamentului, în valoare de 15.000 de lei pentru beneficiari.

Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta

Concediul suplimentar se acordă anual și este distinct de concediul de odihnă obișnuit. Durata totală este de trei zile lucrătoare, iar acestea sunt distribuite în funcție de momentele cheie ale procedurii medicale. O zi liberă este alocată în momentul efectuării puncției ovariene, etapă necesară pentru recoltarea ovocitelor. Alte două zile libere sunt acordate începând cu data realizării embriotransferului, momentul în care embrionul este introdus în uter.

Pentru acordarea acestui beneficiu, salariata trebuie să depună o cerere către angajator însoțită de un document medical emis de medicul specialist care confirmă efectuarea procedurilor specifice fertilizării in vitro. Documentul medical reprezintă condiția formală prin care se justifică acordarea concediului plătit suplimentar.

Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta

Reglementarea urmărește să ofere protecție profesională și stabilitate financiară persoanelor care urmează tratamente complexe de reproducere asistată. Procedurile de fertilizare in vitro implică etape medicale programate strict, intervenții clinice și perioade de monitorizare care pot necesita absența temporară de la locul de muncă. Prin instituirea acestui concediu, cadrul legal creează posibilitatea continuării tratamentului fără presiuni legate de programul profesional.

În paralel cu drepturile privind timpul liber plătit, autoritățile au menținut în ultimii ani mecanisme de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a costurilor asociate procedurilor de fertilizare in vitro. Costurile tratamentelor pot include investigații medicale, medicație hormonală, proceduri clinice și servicii conexe, ceea ce face necesară existența unor instrumente de sprijin pentru persoanele care aleg această soluție medicală.

Schema de sprijin este destinată atât cuplurilor, cât și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin reglementările aplicabile. Programul are rolul de a facilita accesul la servicii medicale de reproducere asistată, contribuind la reducerea barierelor financiare asociate acestor intervenții.

Citește și: Românii ar putea avea mai PUȚINE zile LIBERE din 2026. Proiectul care îi va înfuria pe angajați

Citește și: Vrei o vacanță diferită? Dacă vrei sa ai o experiență autentică, locul acesta din Europa e gata să te primească. Dar, atenție, e o regulă de aur!)

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Știri
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Știri
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și…
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
Click.ro
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații ...
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată ...
Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii ...
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii de la liceu”
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Vezi toate știrile
×