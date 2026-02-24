Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia

Salariatele din România care urmează tratamente de fertilizare in vitro au dreptul, în baza cadrului legal în vigoare, la zile libere plătite suplimentare dedicate etapelor medicale esențiale ale procedurii. Măsura are ca scop sprijinirea persoanelor aflate în tratamente de fertilitate prin acordarea de timp pentru intervențiile medicale fără diminuarea veniturilor salariale.

În prezent, la nivelul Ministerul Muncii se află în consultare publică un proiect normativ care vizează continuarea programului de susținere financiară pentru procedurile de fertilizare. Propunerea urmărește menținerea accesului la vouchere destinate acoperirii unei părți din costurile tratamentului, în valoare de 15.000 de lei pentru beneficiari.

Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta

Concediul suplimentar se acordă anual și este distinct de concediul de odihnă obișnuit. Durata totală este de trei zile lucrătoare, iar acestea sunt distribuite în funcție de momentele cheie ale procedurii medicale. O zi liberă este alocată în momentul efectuării puncției ovariene, etapă necesară pentru recoltarea ovocitelor. Alte două zile libere sunt acordate începând cu data realizării embriotransferului, momentul în care embrionul este introdus în uter.

Pentru acordarea acestui beneficiu, salariata trebuie să depună o cerere către angajator însoțită de un document medical emis de medicul specialist care confirmă efectuarea procedurilor specifice fertilizării in vitro. Documentul medical reprezintă condiția formală prin care se justifică acordarea concediului plătit suplimentar.

Reglementarea urmărește să ofere protecție profesională și stabilitate financiară persoanelor care urmează tratamente complexe de reproducere asistată. Procedurile de fertilizare in vitro implică etape medicale programate strict, intervenții clinice și perioade de monitorizare care pot necesita absența temporară de la locul de muncă. Prin instituirea acestui concediu, cadrul legal creează posibilitatea continuării tratamentului fără presiuni legate de programul profesional.

În paralel cu drepturile privind timpul liber plătit, autoritățile au menținut în ultimii ani mecanisme de sprijin financiar pentru acoperirea parțială a costurilor asociate procedurilor de fertilizare in vitro. Costurile tratamentelor pot include investigații medicale, medicație hormonală, proceduri clinice și servicii conexe, ceea ce face necesară existența unor instrumente de sprijin pentru persoanele care aleg această soluție medicală.

Schema de sprijin este destinată atât cuplurilor, cât și persoanelor singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin reglementările aplicabile. Programul are rolul de a facilita accesul la servicii medicale de reproducere asistată, contribuind la reducerea barierelor financiare asociate acestor intervenții.