Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital

Un episod medical neașteptat a marcat anul 2025 pentru Eliza Natanticu, cunoscută publicului pentru energia și prezența sa constant optimistă. Soția actorului și comediantului Cosmin Natanticu a trecut printr-un accident vascular cerebral minor la vârsta de 36 de ani, într-o perioadă deja apăsătoare din punct de vedere emoțional, caracterizată de pierderea tatălui său, actorul Alexandru Georgescu.

Anul 2025 s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dificile capitole din viața Elizei Natanticu. Decesul tatălui său a reprezentat un șoc emoțional major, iar procesul de adaptare la pierdere s-a suprapus peste o problemă de sănătate neașteptată. Starea fizică alterată nu a avut inițial semnale alarmante clare, ceea ce a făcut ca situația să fie dificil de interpretat în primele etape.

Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani

Primele manifestări au constat în amețeli persistente și o stare generală de disconfort, fără simptome clasice asociate unui accident vascular cerebral sever. Tocmai caracterul discret al manifestărilor a contribuit la întârzierea suspiciunii privind o problemă neurologică. Contextul emoțional intens a dus la interpretarea inițială a simptomelor ca fiind consecințe ale epuizării psihice și fizice.

Diagnosticul a fost stabilit în urma unor investigații imagistice realizate într-o clinică privată, unde un examen CT a evidențiat existența unui AVC minor. Descoperirea a fost surprinzătoare atât pentru pacientă, cât și pentru apropiații săi, întrucât nu existaseră semnale evidente care să indice o afecțiune neurologică de acest tip.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții. Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout. (…) Am făcut un CT și, în urma acelui CT, am primit acest diagnostic”, a declarat Eliza.

VEZI ȘI: Larisa Iordache, transformare radicală după o dramă cumplită. Ce lecție importantă i-a oferit anul 2025: ”Te frustrează”