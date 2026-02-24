Acasă » Știri » Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital

Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital

De: Anca Chihaie 24/02/2026 | 20:39
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Eliza și Cosmin Natanticu / Foto: Instagram

Un episod medical neașteptat a marcat anul 2025 pentru Eliza Natanticu, cunoscută publicului pentru energia și prezența sa constant optimistă. Soția actorului și comediantului Cosmin Natanticu a trecut printr-un accident vascular cerebral minor la vârsta de 36 de ani, într-o perioadă deja apăsătoare din punct de vedere emoțional, caracterizată de pierderea tatălui său, actorul Alexandru Georgescu.

Anul 2025 s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dificile capitole din viața Elizei Natanticu. Decesul tatălui său a reprezentat un șoc emoțional major, iar procesul de adaptare la pierdere s-a suprapus peste o problemă de sănătate neașteptată. Starea fizică alterată nu a avut inițial semnale alarmante clare, ceea ce a făcut ca situația să fie dificil de interpretat în primele etape.

Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani

Primele manifestări au constat în amețeli persistente și o stare generală de disconfort, fără simptome clasice asociate unui accident vascular cerebral sever. Tocmai caracterul discret al manifestărilor a contribuit la întârzierea suspiciunii privind o problemă neurologică. Contextul emoțional intens a dus la interpretarea inițială a simptomelor ca fiind consecințe ale epuizării psihice și fizice.

Diagnosticul a fost stabilit în urma unor investigații imagistice realizate într-o clinică privată, unde un examen CT a evidențiat existența unui AVC minor. Descoperirea a fost surprinzătoare atât pentru pacientă, cât și pentru apropiații săi, întrucât nu existaseră semnale evidente care să indice o afecțiune neurologică de acest tip.

„Am avut un an foarte complicat anul trecut. A fost un an foarte greu, din punct de vedere emoțional, odată că a dispărut tatăl meu și odată că am avut parte de un AVC minor, dar o situație cu care nu m-am mai întâlnit și care m-a dat ușor peste cap. A fost greu de gestionat, mă bucur că am reușit să trec peste și am găsit soluții.

Am descoperit oricum întâmplător, pentru că această stare era o stare de amețeală, nu mă simțeam în apele mele și am crezut că e un burnout. (…) Am făcut un CT și, în urma acelui CT, am primit acest diagnostic”, a declarat Eliza.

VEZI ȘI: Larisa Iordache, transformare radicală după o dramă cumplită. Ce lecție importantă i-a oferit anul 2025: ”Te frustrează”

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Știri
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și…
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Știri
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de...
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
Click.ro
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Care este singurul parizer sănătos din comerț, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
BANC | Trei candidați dau examenul de permis auto
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații ...
Zodia care pierde o sumă importantă de bani, potrivit astrologului Cristina Demetrescu: ”Apar situații restante: facturi, taxe și obligații uitate”
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Trei zile de concediu plătit în plus pentru femeile din România care fac asta. Cine va beneficia
Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată ...
Oana Roman s-a dus glonț la Poliție și a depus plângere: ”Acel individ va răspunde pentru toată batjocura”
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii ...
Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii de la liceu”
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014
Vezi toate știrile
×