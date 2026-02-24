Acasă » Știri » Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan, cei doi soți morți în accidentul cumplit din Brăila. Anunțul făcut de familie

Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan, cei doi soți morți în accidentul cumplit din Brăila. Anunțul făcut de familie

De: Alina Drăgan 24/02/2026 | 21:29
Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan, cei doi soți morți în accidentul cumplit din Brăila. Anunțul făcut de familie
Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan

Tragedie de proporții în Brăila! O familie a fost distrusă în urma unui grav accident rutier. Cătălina și Dan Popa și-au pierdut viața în urma impactului. Un autoturism a intrat pe contrasens și i-a lovit din plin. În mașină, alături de cei doi se afla și fiica lor în vârstă de 6 ani, care a scăpat cu viață ca printr-o minune. Acum, familia se pregătește să îi conducă pe Cătălina și Dan pe ultimul drum. Când și unde va avea loc înmormântarea?

Un accident grav a avut loc ieri, 23 februarie, în Brăila. Două mașini s-au ciocnit frontal între localitățile Lacu Sărat și Silistraru. Într-una dintre mașini se aflau trei persoane: un bărbat, soția sa și fiica lor, în vârstă de 6 ani. Din păcate, la sosirea echipajelor, cei doi adulți se aflau în stop cardio-respirator și nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Fiica celor doi soți care au murit în accidentul din Brăila a scăpat cu viață. Micuța se află în afara pericolului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Aceasta a scăpat cu viața ca printr-o minune, însă o să crească fără niciunul dintre părinți.

Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan

Familia celor doi soți este distrusă de durere. Cătălina s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Ea era profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Panait Cerna” din oraș. Soțul ei avea 45 de ani și era polițist de penitenciar la Centrul de Detenție pentru Minori din Tichilești.

Acum apropiații se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Conform anunțului făcut în urmă cu puțin timp, sicriele cu trupurile lor neînsuflețite au fost depuse la Catedrala „Nașterea Domnului” din Brăila. Regretata profesoară de geografie și soțul ei vor fi înmormântați joi, în data de 26 februarie, la Cimitirul „Sf. Filofteia”. Slujba va începe la ora 11:00.

Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan /Foto: Facebook

Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens

Șoferul care a provocat accidentul în care au murit Cătălina și Dan nu se află la prima abatere. Aceste fusese condamnat cu aproximativ un an și jumătate în urmă la închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului.

În contextul condamnării sale din iunie 2024, acesta fusese trimis în judecată pentru că, în iulie 2022, a condus în Ibrianu, comuna Grădiștea, sub influența băuturilor alcoolice. Conform motivării Judecătoriei Făurei, bărbatul fusese condamnat la 1 an cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

Iar accidentul soldat cu ucidere din culpă s-a petrecut la 1 an și 4 luni după ce condamnarea a rămas definitivă, în timpul termenului de supraveghere. De asemenea, în sentința din 2024 se precizează că șoferul nu era recidivist și că încălcarea legii a reprezentat „o întâmplare nefericită”.

Cătălina și Dan, doi soți din Brăila, au murit într-un accident rutier cumplit. Fetița lor de 6 anișori a ajuns la spital

Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens și i-a ucis pe Cătălina și Dan Popa. O fetiță de doar 6 ani a rămas acum orfană

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”
Știri
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că…
Locurile din România care sunt interzise turiștilor. De ce nu este permis accesul
Știri
Locurile din România care sunt interzise turiștilor. De ce nu este permis accesul
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din Spania a filmului „Acel martie”. Ce ținute spectaculoase au purtat. FOTO
Click.ro
Ioana Ginghină și Iuliana Pepene au strălucit pe covorul roșu, la gala de lansare din...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza ...
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut ...
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”
Locurile din România care sunt interzise turiștilor. De ce nu este permis accesul
Locurile din România care sunt interzise turiștilor. De ce nu este permis accesul
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Gen. (R) Silviu Predoiu
Vezi toate știrile
×