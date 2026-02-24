Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan, cei doi soți morți în accidentul cumplit din Brăila. Anunțul făcut de familie

Tragedie de proporții în Brăila! O familie a fost distrusă în urma unui grav accident rutier. Cătălina și Dan Popa și-au pierdut viața în urma impactului. Un autoturism a intrat pe contrasens și i-a lovit din plin. În mașină, alături de cei doi se afla și fiica lor în vârstă de 6 ani, care a scăpat cu viață ca printr-o minune. Acum, familia se pregătește să îi conducă pe Cătălina și Dan pe ultimul drum. Când și unde va avea loc înmormântarea?

Un accident grav a avut loc ieri, 23 februarie, în Brăila. Două mașini s-au ciocnit frontal între localitățile Lacu Sărat și Silistraru. Într-una dintre mașini se aflau trei persoane: un bărbat, soția sa și fiica lor, în vârstă de 6 ani. Din păcate, la sosirea echipajelor, cei doi adulți se aflau în stop cardio-respirator și nu au mai răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Fiica celor doi soți care au murit în accidentul din Brăila a scăpat cu viață. Micuța se află în afara pericolului și a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare. Aceasta a scăpat cu viața ca printr-o minune, însă o să crească fără niciunul dintre părinți.

Când și unde vor fi înmormântați Cătălina și Dan

Familia celor doi soți este distrusă de durere. Cătălina s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Ea era profesoară de geografie la Liceul Teoretic „Panait Cerna” din oraș. Soțul ei avea 45 de ani și era polițist de penitenciar la Centrul de Detenție pentru Minori din Tichilești.

Acum apropiații se pregătesc să îi conducă pe ultimul drum. Conform anunțului făcut în urmă cu puțin timp, sicriele cu trupurile lor neînsuflețite au fost depuse la Catedrala „Nașterea Domnului” din Brăila. Regretata profesoară de geografie și soțul ei vor fi înmormântați joi, în data de 26 februarie, la Cimitirul „Sf. Filofteia”. Slujba va începe la ora 11:00.

Detalii uluitoare despre șoferul care a intrat pe contrasens

Șoferul care a provocat accidentul în care au murit Cătălina și Dan nu se află la prima abatere. Aceste fusese condamnat cu aproximativ un an și jumătate în urmă la închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului.

În contextul condamnării sale din iunie 2024, acesta fusese trimis în judecată pentru că, în iulie 2022, a condus în Ibrianu, comuna Grădiștea, sub influența băuturilor alcoolice. Conform motivării Judecătoriei Făurei, bărbatul fusese condamnat la 1 an cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani.

Iar accidentul soldat cu ucidere din culpă s-a petrecut la 1 an și 4 luni după ce condamnarea a rămas definitivă, în timpul termenului de supraveghere. De asemenea, în sentința din 2024 se precizează că șoferul nu era recidivist și că încălcarea legii a reprezentat „o întâmplare nefericită”.

