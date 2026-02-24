Bilete de tratament balnear 2026. Cum le pot obține pensionarii

Guvernul a adoptat recent un act normativ care permite pensionarilor și anumitor categorii de salariați să beneficieze de tratamente balneare, în baza unor bilete speciale distribuite anual prin casele teritoriale de pensii. Sejururile sunt organizate pe serii de prezentare și au durata standard de 16 zile, incluzând 12 zile efective de tratament.

Pentru a primi un bilet, pensionarii trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii. Documentele necesare pentru validarea cererii trebuie atașate la momentul eliberării biletului, iar dosarele sunt evaluate în funcție de un punctaj stabilit de personalul casei de pensii. Este important de reținut că fiecare beneficiar poate obține un singur bilet pe an și că nu toate cererile vor fi aprobate, din cauza criteriilor stricte de selecție.

Bilete de tratament balnear 2026

Cei care solicită un bilet trebuie să prezinte mai multe documente:

Talionul de pensie – poate fi depus original sau copie, pentru a atesta drepturile pensionariale.

Declarație pe propria răspundere – prin care solicitantul confirmă că nu obține venituri din alte sisteme de pensii neintegrate în sistemul public, cu excepțiile prevăzute de lege.

Biletul de trimitere pentru tratament balnear – un formular special eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist, care trebuie prezentat atât în original, cât și în copie, pentru verificarea autenticității.

Pe lângă pensionari, tratamentele sunt disponibile și pentru:

Salariații care suferă de afecțiuni ce necesită tratament balnear, conform recomandării medicului.

Copiii între 6 și 18 ani ai unui asigurat, dacă îl însoțesc pe beneficiar și dovedesc că sunt elevi ai unei unități de învățământ preuniversitar. Soțul sau soția titularului biletului, doar dacă îl însoțește pe acesta.

De asemenea, gratuit pot beneficia de tratament:

Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă pentru mai mult de 90 de zile.

Salariații care lucrează în condiții speciale, cum ar fi exploatarea sau prelucrarea materiilor prime nucleare în zonele cu expunere la radiații. Acești beneficiari trebuie să prezinte cerere, recomandare medicală pentru tratament, adeverință care atestă calitatea de asigurat și salariul brut lunar, precum și un act de identitate.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) stabilește numărul de bilete disponibile, completat de biletele contractate prin operatori economici privați, ceea ce face ca numărul total de beneficiari să depășească 100.000. Circa 15% din bilete sunt rezervate pentru persoane cu legi speciale de protecție, victime ale accidentelor de muncă sau diagnosticate cu boli profesionale.

CITEŞTE ŞI: Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii