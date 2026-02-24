Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport. Mașina confiscată este din 2014

Un autoturism de lux ajunge pe lista bunurilor valorificate de ANAF, care organizează în luna martie o licitație publică pentru vânzarea unui SUV confiscat. Este vorba despre un model Range Rover Sport fabricat în anul 2014, scos la vânzare în Constanța, în urma procedurilor de executare silită.

Vehiculul este prezentat ca fiind într-o stare generală bună de funcționare, însă rulajul indică un nivel ridicat de utilizare. Autoturismul a parcurs aproximativ 284.000 de kilometri și este echipat cu un motor de 2.993 centimetri cubi. Modelul aparține unei societăți comerciale aflate în procedură de executare, iar valorificarea acestuia se face în cadrul unui proces standard de recuperare a creanțelor bugetare.

Prețul cu care ANAF vinde un Range Rover Sport

Pentru prima etapă a licitației, autoritatea fiscală a stabilit un preț de pornire de 66.892 de lei, sumă la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată. Astfel, valoarea totală de pornire ajunge la aproximativ 80.939 de lei, echivalentul a circa 16.200 de euro. Nivelul de preț este considerat atractiv pentru un SUV premium, chiar dacă rulajul ridicat și uzura specifică vârstei trebuie luate în calcul de eventualii cumpărători.

Evenimentul este programat pentru data de 10 martie 2026, la ora 13:00, și va avea loc la sediul administrației fiscale locale. Participanții trebuie să depună documentația necesară cu cel puțin o zi înainte de desfășurarea licitației, respectând procedura standard pentru astfel de vânzări publice.

Autoturismul nu este depozitat într-un parc auto administrat de instituția fiscală, ci se află în custodia proprietarului executat silit. Mașina poate fi găsită în parcarea Centrul Comercial TOM, într-o zonă destinată depozitării temporare a bunurilor supuse valorificării. Persoanele interesate pot solicita acces la raportul de evaluare tehnică, însă documentul este disponibil doar pentru consultare fizică la sediul AJFP Constanța.

Procedura de participare presupune depunerea unei oferte de cumpărare, a unei copii după actul de identitate și a dovezii achitării taxei de participare. Această taxă reprezintă 10% din prețul de pornire stabilit pentru licitație și constituie garanția de participare. De asemenea, persoanele interesate trebuie să depună o declarație pe propria răspundere prin care confirmă că nu acționează în numele debitorului sau ca interpus al acestuia.

Valorificarea bunurilor confiscate sau executate silit reprezintă o practică frecventă în cadrul procedurilor fiscale, iar autoturismele premium atrag de regulă un interes ridicat din partea publicului. În cazul de față, diferența dintre valoarea de piață obișnuită a unui astfel de model și prețul de pornire stabilit pentru licitație poate genera competiție între participanți, chiar și în condițiile unui rulaj ridicat.

