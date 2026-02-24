Acasă » Exclusiv » Cum au petrecut vedetele de Dragobete. Bianca Drăgușanu, luată pe nepregătite! ”E pentru copiii de la liceu”

De: Denisa Iordache 24/02/2026 | 19:13
Astăzi este Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români, iar CANCAN.RO s-a gândit să afle cum petrec vedetele alături de persoana iubită și ce înseamnă această zi pentru ele. Andreea Bănică, Bianca Drăgușanu, Ana Baniciu și Dana Roba ne-au răspuns la întrebare. Am primit replici care vă vor lua prin surprindere: de la despărțiri, până la „Chestii de marketing”. Cine și ce a făcut? Toate detaliile în articol.

Sărbătoarea iubirii le-a prins nepregătite pe vedetele noastre. Dacă vă așteptați să vă spunem de buchete mari de flori sau vacanțe, trebuie să vă dezamăgim. Un lucru e cert! Divele noastre nu mai pun prețul pe cadouri primite în astfel de zile, ci preferă să fie iubite în fiecare zi.

Dragobetele le-a luat pe nepregătite pe vedete

Bianca Drăgușanu se numără printre cele care nu crede în astfel de sărbători. La ea oricum nu e o problemă, cadourile sunt la ordinea zilei! Vedeta ne-a mărturisit că singura șansă ca această sărbătoare să îi atragă atenția ar fi în cazul în care ar avea o afacere și s-ar folosi de această ocazie pentru a-și crește vânzările. Mai mult, ironică la adresa domnișoarelor care duc lipsă de cadouri, diva ne-a vorbit despre noua modă: buchet de flori realizat cu inteligența artificială.

„Nici n-am știut că azi e Dragobetele și cred că asta e pentru copiii de la liceu. Dragobetele, Valentine s Day, zilele astea eu le-aș folosi ca și chestii de marketing doar. Dacă aș vinde bomboane de ciocolată, m-aș folosi de aceste zile. În fiecare zi îmi fac cadouri de Dragobete. N-ai văzut că acum se poartă moda cu AI-ul? Toate fetele își fac poze în AI cu buchet de flori? Și acum sunt aplicații cu AI, dacă vreau să am flori, îmi bag poza într-un AI din ăla, plătesc 50 de lei, și-mi fac buchet.”, a spus Bianca Drăgușanu.

Andreea Bănică ne-a mărturisit că soțul ei a surprins-o cu un cadou, dar în modul lui. Cu toate că amândoi au uitat ce zi este astăzi, vedeta a primit o surpriză care le întrece pe toate: un concert. Ce să vrea mai mult, atunci când la ei oricum e Dragobete în fiecare zi?

„Nici nu știam că e Dragobete. Nici Lucian nu știe. Dar adevărul e că m-a surprins astăzi cu un concert, ăsta a fost cadoul lui. La noi e Dragobete în fiecare zi!”, ne-a mărturisit Andreea Bănică.

Andreea Bănică/SURSA FOTO: Andreea Bănică/Instagram
Andreea Bănică/SURSA FOTO: Andreea Bănică/Instagram

În ceea ce o privește pe Dana Roba, nu avem vești deloc bune. Make-up artista ne-a mărturisit că este singură din nou, dar că a găsit soluția: își cumpără lalele singură!

„Momentan sunt singură. Iar ne-am despărțit. Noi suntem ca Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană. Noi tot am încercat, dar dacă nu merge, nu merge. Poate iar mă împac, poate nu mă mai împac. Nu știu. Cred că mă duc să îmi cumpăr niște lalele.”, a spus Dana Roba.

Ana Baniciu nu a sărbătorit alături de soț, asta pentru că la ei este sărbătoare în fiecare zi! Vedeta ne-a mărturisit că iubirea nu ține cont de data din calendar, iar noi suntem de acord cu ea.

„N-am sărbătorit în niciun fel. Ne iubim în fiecare zi, nu ținem sărbători.”, ne-a spus Ana Baniciu.

Ana Baniciu îi moștenește pasiunea mamei și face un curs de bijuterie
Ana Baniciu

