Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei: „Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii”

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Iar aceste creșteri de prețuri și taxe îi afectează în special pe cei vârstnici. Mulți dintre pensionarii din România au venituri mici, iar acestea cu greu le ajung de la o lună la alta. Este și cazul unei bunicuțe de 84 de ani din Botoșani. Femeia și-a strigat durerea și neputința.

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. De asemenea, pensionarii nu știu nici dacă în 2026 vor exista scheme de ajutor pentru ei. Anul trecut s-a dat un ajutor de 800 de lei în 2 tranșe pentru pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei.

Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei

Ei bine, în acest context destul de greu, pensionarii pare că au ajuns la capătul puterilor. Pensia nu le ajunge de la o lună la alta, iar aceștia abia au bani să își cumpere medicamentele necesare. Este și cazul unei bunicuțe din Botoșani, în vârstă de 84 de ani. Femeia și-a strigat durerea și neputința

După peste 30 de ani de muncă, femeia s-a ales cu o pensie infimă, de 1.700 de lei. Banii cu greu îi ajung pentru a se întreține. Este sigură, iar cheltuielile lunare o împovărează. Femeia a vorbit cu durere în glas despre viața grea pe care o duce.

„Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii. Peste 20 de ani am lucrat în mediu toxic şi acum îmi dă jumătate de kilogram de lapte zilnic și 75 de lei pe lună lângă pensie. Din ’58, am lucrat 20 și ceva de ani la fabrică. Am trei copii, am avut familie, bine, soțul a murit în 2008, copiii sunt căsătoriți, eu am rămas singură. Situația e grea. La o femeie, la etajul 4, plouă în casă. N-au făcut nimic… N-au făcut nimic, nimic! Și ei se plâng că le tăie salarii. Dar ce salarii au ei? Și eu cu 1700 de lei. Uite, am ieșit de aici, m-am dus, plătesc. Impozitul și salubritatea și am rămas în 700 de lei, 711 lei datorie…. N-am cuvinte să-ți spun eu, am avut un accident în octombrie și am stat în casă și mi-au trebuit bani, medicamente, n-am avut cu ce să cumpăr. Cui să-i spui? Cui să-i spui? Nimănui nu-i pasă. Și acum toți mă fură. M-am dus la oficiul pensiei, am fost de câteva ori. N-am rezolvat nimic, te trimite de la unul la altul. M-am dus de vreo patru ori să intru în audiență la primar. Nu face nimic, nici o audiență. Cum conduce el, dacă nu știe problemele orașului, ale oamenilor? Pe ce bază stă el? Nimeni nu se gândește la noi…”, a povestit bătrâna.

Pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ministrul a făcut anunțul

Ce pensie trebuie să ai ca să primești medicamente gratis. Cine va beneficia