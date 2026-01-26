Acasă » Știri » Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei: „Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii”

Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei: „Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii”

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 20:52
Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei: „Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii”
Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei

Prețurile au crescut amețitor, iar în ultima perioadă se vorbește numai de scumpiri. Iar aceste creșteri de prețuri și taxe îi afectează în special pe cei vârstnici. Mulți dintre pensionarii din România au venituri mici, iar acestea cu greu le ajung de la o lună la alta. Este și cazul unei bunicuțe de 84 de ani din Botoșani. Femeia și-a strigat durerea și neputința.

Anul 2026 se anunță unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. De asemenea, pensionarii nu știu nici dacă în 2026 vor exista scheme de ajutor pentru ei. Anul trecut s-a dat un ajutor de 800 de lei în 2 tranșe pentru pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei.

Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei

Ei bine, în acest context destul de greu, pensionarii pare că au ajuns la capătul puterilor. Pensia nu le ajunge de la o lună la alta, iar aceștia abia au bani să își cumpere medicamentele necesare. Este și cazul unei bunicuțe din Botoșani, în vârstă de 84 de ani. Femeia și-a strigat durerea și neputința

După peste 30 de ani de muncă, femeia s-a ales cu o pensie infimă, de 1.700 de lei. Banii cu greu îi ajung pentru a se întreține. Este sigură, iar cheltuielile lunare o împovărează. Femeia a vorbit cu durere în glas despre viața grea pe care o duce.

„Am lucrat peste 30 de ani în câmpul muncii. Peste 20 de ani am lucrat în mediu toxic şi acum îmi dă jumătate de kilogram de lapte zilnic și 75 de lei pe lună lângă pensie. Din ’58, am lucrat 20 și ceva de ani la fabrică.

Am trei copii, am avut familie, bine, soțul a murit în 2008, copiii sunt căsătoriți, eu am rămas singură. Situația e grea. La o femeie, la etajul 4, plouă în casă. N-au făcut nimic… N-au făcut nimic, nimic! Și ei se plâng că le tăie salarii. Dar ce salarii au ei? Și eu cu 1700 de lei. Uite, am ieșit de aici, m-am dus, plătesc. Impozitul și salubritatea și am rămas în 700 de lei, 711 lei datorie….

N-am cuvinte să-ți spun eu, am avut un accident în octombrie și am stat în casă și mi-au trebuit bani, medicamente, n-am avut cu ce să cumpăr. Cui să-i spui? Cui să-i spui? Nimănui nu-i pasă. Și acum toți mă fură. M-am dus la oficiul pensiei, am fost de câteva ori. N-am rezolvat nimic, te trimite de la unul la altul. M-am dus de vreo patru ori să intru în audiență la primar. Nu face nimic, nici o audiență. Cum conduce el, dacă nu știe problemele orașului, ale oamenilor? Pe ce bază stă el? Nimeni nu se gândește la noi…”, a povestit bătrâna.

Strigătul de disperare al unei bunici cu o pensie de 1.700 de lei

Pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ministrul a făcut anunțul

Ce pensie trebuie să ai ca să primești medicamente gratis. Cine va beneficia

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce nu trebuie să comanzi cafea în avion. O fostă stewardesă avertizează
Știri
De ce nu trebuie să comanzi cafea în avion. O fostă stewardesă avertizează
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva
Știri
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut…
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele
Mediafax
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB....
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Mediafax
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul începutului de săptămână | Logica femeii la shopping
Bancul începutului de săptămână | Logica femeii la shopping
De ce nu trebuie să comanzi cafea în avion. O fostă stewardesă avertizează
De ce nu trebuie să comanzi cafea în avion. O fostă stewardesă avertizează
Probleme pentru Sabrina Voinea, după divorțul dintre Camelia Voinea și Dragoș Bănescu! Prin ce trece ...
Probleme pentru Sabrina Voinea, după divorțul dintre Camelia Voinea și Dragoș Bănescu! Prin ce trece gimnasta acum
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească ...
Un român a fost prins în Austria când încerca să fure un tren de pasageri. Nu a știut să pornească locomotiva
Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor
Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor
Marius Tucă Show începe marți, 27 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian ...
Marius Tucă Show începe marți, 27 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
Vezi toate știrile
×