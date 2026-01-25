Pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ministrul a făcut anunțul

O categorie importantă de pensionari ar putea primi, în curând, pensii mai mari, dacă un nou proiect legislativ va fi adoptat de Parlament. Inițiativa vizează recunoașterea unor perioade de muncă drept stagii contributive, ceea ce ar permite unor persoane care nu au avut până acum dreptul la pensie sau au primit sume foarte mici să beneficieze, cel puțin, de pensia minimă garantată.

După marea recalculare a pensiilor din septembrie 2024, mulți pensionari au primit majorări semnificative, cu o creștere medie de aproximativ 520 de lei. Cei mai avantajați au fost pensionarii cu un număr mare de ani lucrați, care au beneficiat de așa-numitele puncte de stabilitate: 0,5 puncte pentru fiecare an până la 30 de ani munciți, 0,75 puncte până la 35 de ani și câte un punct pentru fiecare an peste acest prag.

Totuși, nu toți pensionarii au avut de câștigat. Printre cei mai dezavantajați se numără agricultorii din zonele necooperativizate, care au muncit zeci de ani, dar fără ca activitatea lor să fie complet înregistrată în sistemul de contribuții. Mulți dintre aceștia nu au beneficiat nici de pensie, nici de recalculări favorabile.

În acest context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a inițiat un proiect de lege prin care agricultorii din zonele necooperativizate de dinainte de 1989 să fie incluși în sistemul public de pensii. Inițiatorii proiectului susțin că această măsură repară o nedreptate veche, deoarece legislația din anii ’70 prevedea că și țăranii cu gospodării individuale erau parte a sistemului de asigurări sociale.

Cu toate acestea, noua lege a pensiilor din 2023 nu a mai ținut cont de aceste contribuții indirecte, creând diferențe între agricultorii din zonele cooperativizate și cei din zonele necooperativizate.

„Prin proiectul de modificare a legii propus, am înlăturat practic discriminarea creată între persoanele care au avut calitatea de agricultori din zonele cooperativizate şi pentru care se află în plată pensia minim garantată şi cele care au avut calitatea de agricultori din zonele necooperativizate care nu beneficiază de dreptul la pensie”, spun inițiatorii proiectului.

Dacă proiectul va fi adoptat, persoanele care nu au primit până acum pensie ar putea beneficia de pensia minimă, în valoare de 1.281 de lei. În plus, pentru alți agricultori, pensiile ar urma să fie recalculate, ținând cont de anii de muncă nerecunoscuți anterior, ceea ce ar însemna venituri mai mari la bătrânețe.

