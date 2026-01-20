Acasă » Știri » O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo

O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 11:50
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo/ sursă foto: social media

Mihai și Roxana Costea sunt românii care au început o viață de la zero în localitatea Tronchón din Spania. Cei doi au preluat cu entuziasm administrarea singurului bar din zonă și au de gând să își extindă afacerea la un alt nivel. 

Mihai și Roxana Costea au locuit timp de 6 ani în provincia vecină Castellón, mai întâi în Morella și apoi în Benicàssim. Cu o vastă experiență în domeniul ospitalității, atât în bucătărie, cât și ca ospătari, cei doi și-au dorit să pună bazele proprieri lor afaceri. Din vorbă în vorbă, niște prieteni stabiliți în Bordón i-au anunțat că în Tronchón se căuta o nouă conducere pentru singurul ban din sat.

Ce afacere vor Mihai și Roxana să deschidă în Spania

În octombrie 2025, Roxana și Mihai au ajuns în zona Tronchón, o localitate cu 56 de locuitori, și au preluat administarea singurului bar de acolo. Au început cu servicii de bază, apoi au reîmprospătat spațiul. Localnicii și vecinii i-au primit cu brațele deschise, deși românii recunosc faptul că și-au început afacerea într-o perioadă în care în sat locuiesc doar rezidenții obișnuiți – recensământul indică 56 de locuitori –, dar în zilele de sărbătoare primesc mai mulți clienți și așteaptă cu nerăbdare sosirea vremii frumoase.

Cu toate acestea, programul este extins, de la 9.00 la 15.00 și de la 17.00 la 22.00, cu excepția miercurii, ziua de odihnă săptămânală; iar de vineri până duminică nu închid la prânz și seara sunt deschiși până la miezul nopții.

O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo/ sursă foto: social media
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo/ sursă foto: social media

De la bar până la bucătărie a mai fost un singur pas. Acum servesc feluri combinate și tapas, dar și extra, cum ar fi paella (în zilele de joi) și ciocolată cu churros (duminica). Au oferit și feluri românești, pentru a le face cunoscute. În plus, dacă un grup anunță din timp, le pot pregăti un meniu cu mâncare gătită în casă, iar pentru vară, profitând de creșterea numărului de vizitatori, vor să extindă meniul.

Roxana recunoaște că schimbarea față de Benicàssim, unde locuiau înainte de mutare, a fost mai „dificilă” pentru fiul ei mai mare, în vârstă de șapte ani, deoarece nu are alți copii cu care să se joace în Tronchón în fiecare zi, dar s-a adaptat bine la școala din Cantavieja. Fiind originari din România, frigul nu reprezintă o problemă.

„Suntem obișnuiți cu temperaturile scăzute și faptul că satul este mic nu este o problemă pentru noi. Am vrut să începem o afacere și viața noastră de zi cu zi este munca, dar ne preocupă mai mult copiii, pentru că nu au prieteni cu care să se joace. În weekendurile lungi, sunt însoțiți de vizitatori”, explică Roxana.

