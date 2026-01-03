Cât costă să deschizi un magazin online în 2026. Costurile estimative necesare la început

Deschiderea unui magazin online în 2026 poate să fie o idee de afacere surprinzător de profitabilă, spun experții. Spre deosebire de un business clasic, cu chirii și cheltuieli fixe mari, comerțul online presupune costuri inițiale mult mai reduse. Tocmai de aceea mulți sunt românii care se gândesc la această variantă. Iată ce trebuie să faci pentru a deschide un site, dar și care sunt costurile inițiale.

Specialiștii în domeniu spune că anul 2026 va continua tendința de creștere a comerțului electronic. Retailul online este în plină dezvoltare în ultimii ani, iar în acest context interesul pentru lansarea unui magazin online este tot mai mare. De ce buget ai nevoie pentru asta?

Cât costă să deschizi un magazin online în 2026

Ideea deschiderii unui magazin online este îmbrățișat de tot mai mulți români. Cei interesați trebuie să știe că pentru a face asta nu este nevoie de un buget prea mare și nici de prea multă muncă.

Primul pas este alegerea produselor pe care intenționezi să le vinzi. Indiferent dacă este vorba despre produse handmade, haine, electronice sau cosmetice, această etapă nu presupune costuri directe, ci doar timp pentru documentare și analiză a pieței.

Următoarea alegere importantă este platforma pe care va fi construit magazinul. Soluții populare precum Shopify sau Wix eCommerce presupun costuri lunare accesibile și includ funcționalități esențiale pentru administrarea magazinului. Aceste abonamente pot varia în funcție de pachetul ales, dar sunt considerate soluții prietenoase pentru începători.

Un alt cost obligatoriu este achiziționarea domeniului web. Înregistrarea unui domeniu, prin servicii precum GoDaddy, Namecheap sau Bluehost, presupune totuși sume reduse de bani. Mai apoi, trebuie stabilit și designul magazinului și integrarea metodelor de plată. Însă, nici acest pas nu este unul costisitor deoarece majoritatea platformelor oferă teme predefinite și opțiuni de configurare incluse în abonament.

Însă este de menționat că dacă se apelează la servicii externe pentru personalizare sau marketing, bugetul crește. Astfel, potrivit unei analize realizate de adsymphony.ro, suma necesară pentru a ajunge în punctul primei vânzări este cuprinsă „între 1.000 și 3.000 de euro”.

Acest buget include cheltuieli de configurare, externalizări și bani alocați campaniilor de promovare. Ulterior, investițiile pot fi scalate în funcție de obiective, concurență și volumul dorit de vânzări.

