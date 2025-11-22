Acasă » Știri » Târgul de Crăciun fals care i-a pus pe turiști pe drumuri. S-au dus la Palatul Buckingham cu speranțe mari, dar ce au găsit i-a debusolat total

De: Anca Chihaie 22/11/2025 | 13:02
Târg de Crăciun fake?/Foto: Shutterstock

Mai mulți turiști au fost recent dezamăgiți după ce s-au deplasat la Palatul Buckingham în speranța de a vizita un presupus târg de Crăciun organizat pentru prima dată în fața reședinței regale. Promovarea evenimentului a circulat intens pe rețelele sociale, incluzând imagini spectaculoase care se pare că au fost generate de inteligența artificială, care sugerau o atmosferă de sărbătoare ieșită din povești.

În realitate, însă, târgul nu a existat, iar vizitatorii s-au confruntat cu o scenă complet diferită, lipsită de decorațiile și atracțiile prezentate online. Conținutul distribuit pe platforme precum TikTok, Facebook și Instagram descria un târg plin de standuri împodobite, luminițe strălucitoare și un brad de Crăciun imens, amplasate chiar în fața Palatului Buckingham.

Postările sugerau o experiență inedită, care să transforme zona centrală a Londrei într-un adevărat tărâm al minunilor de iarnă. Atracția promovată a fost concepută astfel încât să capteze rapid atenția și să convingă utilizatorii că vizita ar merita planificată din timp.

Cu toate acestea, odată ajunși la fața locului, turiștii au descoperit că imaginile erau doar o iluzie digitală. În locul unei piețe de Crăciun animate și pline de lumini, zona era marcată de garduri de securitate și schele, fără niciun element decorativ sau stand tematic. Aspectele de siguranță au fost prioritare, iar accesul la porțile Palatului Buckingham nu a permis desfășurarea unor astfel de evenimente, ceea ce contrazicea complet imaginile distribuite online.

Răspândirea rapidă a imaginilor generate de AI a demonstrat puterea de influență a conținutului digital falsificat și modul în care acesta poate induce în eroare publicul. Evenimentele inexistente promovate prin intermediul rețelelor sociale pot genera nu doar dezamăgire, ci și confuzie la scară largă, mai ales atunci când sunt prezentate într-un context oficial sau recunoscut.

„Adevărul din spatele pieței de Crăciun de la Palatul Buckingham este, de fapt, o nebunie. Așadar, acum câteva luni, un tip a postat practic o poză cu asta și a spus că vor fi o mulțime de piețe în fața Palatului Buckingham, dar a mințit. Poza a fost generată de inteligența artificială. De fapt, este doar un magazin”, a spus Shivani Khosla, creatoare de conținut, pe TikTok.

