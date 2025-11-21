De 10 ori mai scump ca în supermarket! Câți lei a plătit această femeie pentru o budincă, la Târgul de Crăciun din Craiova

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Târgurile de Crăciun le golesc buzunarele vizitatorilor. Aceste evenimente organizate cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă s-au deschis deja în mai multe județe din țară și se întrec în decorațiuni, activități, dar și… prețuri. Cât costă o budincă în Târgul din Craiova? Nu o să îți vină să crezi!

Târgiul de Crăciun de la Craiova și-a deschis porțile pentru vizitatori pe data de 14 noiembrie 2025. Tema din acest an este „Spărgătorul de Nuci”, iar oamenii se pot bucura de zăpada artificială, o mulțime de actracții, concerte și chiar și activități dedicate copiilor.

Cât costă o budincă la Târgul de Crăciun din Craiova

Anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova s-a confruntat cu plângeri legate de prețuri din partea vizitatorilor. Se pare că acest an nu va face nicio diferență.

De la deschidere și până în prezent, zeci de mii de oameni au călcat pragul Târgului de Crăciun din Craiova, iar postările legate de prețurile produselor au început deja să apară. O filmare în care se poate vedea cum o femeie se află la Târg și a cumpărat o budincă a devenit virală. De ce? Nu pentru că budinca ar arăta spectaculos, ci pentru prețul ei: 45 de lei.

Totuși, când vine vorba de Târguri de Crăciun, românii sunt dispuși să scoată mai mult din buzunare. Dovadă stă chiar coada care se poate observa în filmare. O mulțime de oameni așteptau pentru a-și cumpăra o budincă la 45 de lei. Tu ai sta?

În acest an, o cană pornește de la 30 de lei, iar jucăriile au prețuri începând de la 20 de lei. Mănușile costă tot 20 de lei, iar o căciulă de iarnă ajunge la 40 de lei.

CITEȘTE ȘI:

Mai scump ca la restaurant! Cât costă 3 mici cu cartofi prăjiți, la Târgul de Crăciun 2025 din Craiova

Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu