Afacerea secretă a celui mai valoros fotbalist român! Radu Drăgușin și-a investit salariul de 3 mil € unde nimeni nu se aștepta

Radu Drăgușin, fundașul român care a ajuns la Tottenham pentru aproximativ 30 de milioane de euro, a devenit oficial cel mai valoros fotbalist român din toate timpurile. Cu un salariu anual estimat la circa 3 milioane de euro, mulți s-ar fi așteptat ca tânărul fotbalist să investească în afaceri „glamour”. În schimb, Drăgușin a ales o direcție complet neașteptată, iar CANCAN.RO are toate informațiile.

Un fotbalist care câștigă milioane și care ar putea să investească în orice business, decide să își deschidă o firmă de… curățenie. Drăgușin nu mizează pe lux și opulență atunci când vine vorba de înmulțit banii și bine face, dacă ne uităm la cifrele de afacere ale companiei de curățenie pe care o deține.

MASTERS OF BLACK, surpriza lui Drăgușin

Firma de curățenie se numește MASTERS OF BLACK SRL și are ca obiect de activitate activități generale de curățenie interioară a clădirilor (CAEN 8121). Înființată în 2021, compania a avut un parcurs ascendent în ultimii ani, culminând cu 2024, când cifra de afaceri a sărit la 1.124.293 lei, aproape dublu față de anul precedent, când se ridica la 609.765 lei, și de peste 16 ori mai mare decât în 2022 (69.003 lei).

Alte investiții cunoscute

Pe de altă parte, Drăgușin și-a diversificat portofoliul cu o investiție mai „tradițională” pentru un fotbalist de top: proiecte imobiliare. Conform Termene.ro, el deține 5,5% din acțiunile companiei care dezvoltă complexul Quartier Azuga, un proiect rezidențial din zona Colentina, București. Astfel, tânărul fotbalist jonglează între imobiliare de lux și modestia unei firme de curățenie.

Și alți sportivi de top și-au pus banii la treabă în imobiliare

Ciprian Marica este implicat în proiecte alături de Ioan Andone, iar Ciprian Tătărușanu deține 75% din Grand Estate Development, unde investește împreună cu fratele său. Simona Halep, care a câștigat peste 40 de milioane de dolari din tenis, are deja un portofoliu impresionant: două hoteluri (unul în Poiana Brașov și unul în Constanța) și mai multe proprietăți de lux în București, inclusiv două apartamente într-un complex dezvoltat de un grup de firme în care este implicat și Cosmin Olăroiu.

Radu Drăgușin este, în acest moment, cel mai valoros fotbalist român

Cota fundașului de la Tottenham a urcat la 25 de milioane de euro, după o perioadă în care evoluțiile sale excelente din Premier League l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați tineri stoperi ai Europei.

Cu această evaluare, Drăgușin îl prinde din urmă pe Adrian Mutu, care ajunsese la aceeași valoare în 2008, și îl depășește pe Cristi Chivu, evaluat atunci la 24 de milioane de euro. Practic, fundașul de 22 de ani scrie istorie: niciun alt fotbalist român în activitate nu se apropie în prezent de nivelul său de piață, ceea ce îl plasează pe Drăgușin în fruntea topului celor mai valoroși tricolori ai momentului.

VEZI ȘI: Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.