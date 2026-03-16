Subiectele de la Simularea Evaluării Naționale. Ce au avut de rezolvat elevii clasei a VIII-a la proba de Limba și literatura română

De: Iancu Tatiana 16/03/2026 | 13:02
Foto: Pixabay
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Elevii clasei a VIII-a au suținut astăzi proba Simulării Evaluării Naționale 2026. Aceștia au trebuit să răspundă unor cerințe care se bazau pe un fragment din opera „De ce plânge mama?”, iar în cea de-a doua parte au avut de alcătuit un text argumentativ prin care să răspundă la o întrebare legată de gestionarea stărilor.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie. Elevii vor primi rezultatele pentru cele două probe în data de 30 martie, potrivit Edupedu.ro. Astăzi au suținut proba la Limba și literatura română, iar marți, 17 martie, vor susține proba la matematică. Perioada examenelor se încheie miercuri, 18 martie, atunci când școlarii care aparțin de minoritățoile naționale susțin proba la Limba și literatura maternă.

Ce au avut de făcut

Absolvenții claselor de a VIII-a au primit astăzi, în timpul susținerii probei la Limba și lteratura română, subiecte la prima vedere. Examenul a fost împărțit în două secțiuni: una de înțelegere a textului, care implică citirea și răspunsul la întrebări, și una de argumentare, în care elevul trebuie să-și susțină punctul de vedere. În plus, aceștia trebuie să rezolve și exerciții de gramatică.

Primul text a fost un fragment din opera „De ce plângi mamă?” scrisă de Ion D. Sârbu, în timp ce al doilea era un text jurnalistic din Dilema veche: „Eu și Vulpea” de Vintilă Mihăilescu. La subiectul al II-lea li s-a cerut să-și argumenteze părerea referitoare la întrebarea „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”.

În ceea ce privește notele, acestea nu vor fi trecute în catalog. Totuși, dacă un copil vrea să fie notat, părintele trebuie să completeze o cerere. Acest lucru îl poate face și cel care s-a prezentat la simulare. Conform metodologiei, absolvenții clasei a VIII-a vor încheia cursurile pe data de 12 iunie 2026.

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale, potrivit Edupedu.ro.

Citește și:

Câte zile libere sunt de Rusalii în 2026. Sărbătoarea care aduce o minivacanță pentru mulți români

Zile libere de Paște 2026. Cât durează minivacanța românilor, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Știri
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Știri
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
Mediafax
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA....
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea ei: „Am crescut cu româna și franceza”
Adevarul
Cine este Natalie Musteață, românca premiată la Oscar 2026. Ce spune despre originea...
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran și să deblocheze strâmtoarea Ormuz. Trump o dorește
Digi24
Cum ar putea cucerirea unei insule minuscule să prăbușească regimul de la Teheran...
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns în analiza Consiliului Concurenței. Ce urmărește autoritatea înainte de a da sau nu avizul
Mediafax
Tranzacția prin care frații Pavăl vor să preia grupul Carrefour România a ajuns...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv e acum de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire! Fosta asistentă tv...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Click.ro
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
Digi 24
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare...
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
Digi24
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă...
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor.ro
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
go4it.ro
Energie verde: Iluminează-ți curtea fără costuri cu aceste produse de la Lidl
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Gandul.ro
Moment JENANT cu Bolojan! Le-a făcut semn jurnaliștilor să nu mai pună întrebări la conferință
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
BANCUL ZILEI | Din scrisoarea unei femei către soțul ei, plecat la muncă în străinătate
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
De-a râsu-plânsu! Ce gustare a primit o pasageră care a zburat la clasa economică
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care ...
Noi detalii despre Viorel Constantin, bărbatul din Botoşani care şi-a luat viaţa. Concubina care l-a părăsit rupe tăcerea
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București ...
A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Adevărul despre visele premonitorii: există sau nu? “Inconștientul le știe pe toate”
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Mircea Seu a murit în Italia. Avea doar 45 de ani
Vezi toate știrile