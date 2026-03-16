Subiectele de la Simularea Evaluării Naționale. Ce au avut de rezolvat elevii clasei a VIII-a la proba de Limba și literatura română

Elevii clasei a VIII-a au suținut astăzi proba Simulării Evaluării Naționale 2026. Aceștia au trebuit să răspundă unor cerințe care se bazau pe un fragment din opera „De ce plânge mama?”, iar în cea de-a doua parte au avut de alcătuit un text argumentativ prin care să răspundă la o întrebare legată de gestionarea stărilor.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în perioada 16-18 martie. Elevii vor primi rezultatele pentru cele două probe în data de 30 martie, potrivit Edupedu.ro. Astăzi au suținut proba la Limba și literatura română, iar marți, 17 martie, vor susține proba la matematică. Perioada examenelor se încheie miercuri, 18 martie, atunci când școlarii care aparțin de minoritățoile naționale susțin proba la Limba și literatura maternă.

Ce au avut de făcut

Absolvenții claselor de a VIII-a au primit astăzi, în timpul susținerii probei la Limba și lteratura română, subiecte la prima vedere. Examenul a fost împărțit în două secțiuni: una de înțelegere a textului, care implică citirea și răspunsul la întrebări, și una de argumentare, în care elevul trebuie să-și susțină punctul de vedere. În plus, aceștia trebuie să rezolve și exerciții de gramatică.

Primul text a fost un fragment din opera „De ce plângi mamă?” scrisă de Ion D. Sârbu, în timp ce al doilea era un text jurnalistic din Dilema veche: „Eu și Vulpea” de Vintilă Mihăilescu. La subiectul al II-lea li s-a cerut să-și argumenteze părerea referitoare la întrebarea „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”.

În ceea ce privește notele, acestea nu vor fi trecute în catalog. Totuși, dacă un copil vrea să fie notat, părintele trebuie să completeze o cerere. Acest lucru îl poate face și cel care s-a prezentat la simulare. Conform metodologiei, absolvenții clasei a VIII-a vor încheia cursurile pe data de 12 iunie 2026.

10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale, potrivit Edupedu.ro.

