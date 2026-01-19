De ce sunt bogații zgârciți. Care este, de fapt, adevărul

La nivel social există o părere potrivit căreia cei mai mulți dintre oamenii bogați sunt zgârciți și, deși poate părea o generalizare absurdă, se pare că există un sâmbure de adevăr în această gândire.

Conform unui sondaj independent din 2002 realizat în SUA, gospodăriile cu venituri peste 100.000 de dolari pe an au contribuit doar cu 2,7% din venitul lor către organizații caritabile, în timp ce cele cu venituri mai mici de 25.000 de dolari au donat 4,2%. Noi cercetări arată că acest lucru nu este o coincidență.

„Cu cât o persoană câștigă sau are mai mulți bani, cu atât este mai puțin generoasă, serviabilă, plină de compasiune față de ceilalți”, spune Paul Piff, doctorand în psihologie socială și a personalității la Universitatea din California, Berkeley.

Teama de a pierde totul

Chiar și cei mai bogați indivizi pot fi mânați de teama de a-și pierde averea, iar această teamă poate fi un factor motivațional semnificativ pentru zgârcenia lor. Atunci când ai muncit din greu pentru a acumula o avere substanțială, gândul de a o pierde poate fi terifiant, împingând multe persoane bogate să fie prea precaute cu cheltuielile lor. Conform unui studiu realizat de Business Insider, oamenii bogați sunt adesea preocupați de conservarea averii lor pentru generațiile viitoare. Această mentalitate îi poate determina să fie mult mai atenți în privința cheltuielilor lor, uneori până la punctul de a fi percepuți ca fiind zgârciți.

Mai mult, teama de pierderi financiare poate plana asupra persoanelor bogate, mai ales atunci când au fost martori la pierderea averii de către alții. Poveștile despre oameni odată bogați care au ajuns să dea faliment servesc drept avertismente care alimentează această anxietate. Nu este vorba doar de conservarea banilor, ci și de asigurarea menținerii stilului de viață și a statutului social. Așadar, chiar și cu milioane în bancă, bogații ar putea totuși să facă rost de câte un ban pentru a evita coșmarul ruinei financiare.

Persoanele bogate au adesea o apreciere profundă pentru valoarea banilor, pe care au dezvoltat-o ​​de-a lungul anilor de câștiguri și economii. Ei înțeleg că fiecare dolar este o „cărămidă”. Potrivit publicației The Atlantic, mulți dintre bogați au ajuns acolo unde sunt fiind extrem de cumpătați și luând decizii financiare inteligente. Această mentalitate nu dispare pur și simplu odată ce ajung la bogăție; dimpotrivă, devine adesea mai înrădăcinată.

CITEȘTE ȘI:

Averile miliardarilor cresc tot mai repede! Cei mai bogați 12 oameni din lume au mai mulți bani decât cei mai săraci 4 miliarde la un loc

Ce este Blue Monday, de fapt, și de ce are loc mereu în a treia zi de luni din ianuarie